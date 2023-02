PM prendeu 13 criminosos e apreendeu dois fuzis, oito pistolas, munições e drogas, neste fim de semana, em Jacarepaguá - Divulgação / PMERJ

PM prendeu 13 criminosos e apreendeu dois fuzis, oito pistolas, munições e drogas, neste fim de semana, em JacarepaguáDivulgação / PMERJ

Publicado 06/02/2023 13:35

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu 13 criminosos entre milicianos e traficantes e apreendeu dois fuzis, oito pistolas, munições, rádios comunicadores e drogas, em Jacarepaguá, no último fim de semana dos dias 4 e 5. A região é palco de uma guerra entre tráfico e milícia há pelo menos um mês, que disputam diversos bairros e favelas da Zona Oeste.



De acordo com informações da corporação, a atuação foi reforçada nas comunidades da Cidade de Deus, Gardênia Azul e Bateu Mouche, na Praça Seca, onde os conflitos vinham acontecendo com maior frequência.



No último sábado (4), equipes do 18°BPM, com apoio de agentes do 2° Comando de Policiamento de Área, realizaram uma operação na Cidade de Deus e prenderam um foragido da justiça, vulgo Mércio. Os policiais também apreenderem drogas e removerem diversas barricadas.



Já na comunidade da Gardênia Azul, homens do Batalhão de Polícia de Choque prenderam dez criminosos e apreenderam sete armas de fogo, além de drogas, munições, carregadores e uma granada.



No último domingo (5), policiais do 18°BPM foram informados sobre a colocação de barreiras físicas por criminosos da região e foram até o local para averiguar as denúncias.



Na ação, os agentes prenderam dois criminosos, um fuzil, uma pistola, além de munições e rádios comunicadores.

Já no Bateau Mouche, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais realizaram uma operação que resultou em um fuzil apreendido.



A PM informou que permanece empenhando todos os esforços para que a população da região assolada pelos conflitos "tenha assegurado o direito de livre circulação nos bairros de Jacarepaguá e adjacências".



Ainda conforme a instituição, desde o dia 15 de janeiro, quando a atuação foi intensificada na área, 25 criminosos já foram presos, 14 pistolas, quatro fuzis, simulacros, granadas, diversos carregadores e grande quantidade de drogas foram apreendidas, além de toneladas de barricadas retiradas e 11 veículos roubados recuperados.

Guerra entre tráfico e milícia



A Gardênia é ocupada pela PM desde o último dia 23, quando



O traficante é um dos líderes do CV e atuante na Penha, na Zona Norte. A facção teria tomado conta de áreas dentro da comunidade e expandido pontos de venda de drogas pela região.



No último dia 29, um homem apontado como o último



De acordo com relatos de pessoas que moram na favela, a morte de Moral teria significado o sucesso do plano do CV em dominar da região que, há 30 anos, era controlada por grupos paramilitares.



Comunidade vizinha da Gardênia Azul, a Cidade de Deus tem sido utilizada como base para criminosos do CV que estariam tentando tomar o controle da favela próxima e de Rio das Pedras, também dominada pela milícia.



. Diversos morros do local, como a Chacrinha e o Bateu Mouche também estão na frente de batalha entre os grupos criminosos. A Gardênia é ocupada pela PM desde o último dia 23, quando teria sido alvo de uma invasão , realizada por integrantes do Comando Vermelho (CV), sob de Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso.O traficante é um dos líderes do CV e atuante na Penha, na Zona Norte. A facção teria tomado conta de áreas dentro da comunidade e expandido pontos de venda de drogas pela região.No último dia 29, um homem apontado como o último chefe da milícia na Gardênia Azul, foi morto a tiros , durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.De acordo com relatos de pessoas que moram na favela, a morte de Moral teria significado o sucesso do plano do CV em dominar da região que, há 30 anos, era controlada por grupos paramilitares.Comunidade vizinha da Gardênia Azul, a Cidade de Deus tem sido utilizada como base para criminosos do CV que estariam tentando tomar o controle da favela próxima e de Rio das Pedras, também dominada pela milícia. Moradores da região da Praça Seca também estão sofrendo com a disputa . Diversos morros do local, como a Chacrinha e o Bateu Mouche também estão na frente de batalha entre os grupos criminosos.