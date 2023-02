Desabamento de casa na comunidade Chácara do Céu, fez uma criança vítima fatal. Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - O temporal que atingiu o estado do Rio nesta terça-feira (7) provocou a morte de, pelo menos, quatro pessoas e causou estragos em diversos municípios, com registros de alagamentos, inundações, desabamentos, deslizamentos e quedas de árvores. Foram registrados transbordos dos rios Engenhoca, em Niterói; Alcântara e da Aldeia, em São Gonçalo; São Pedro, em Macaé, além do ribeirão São José, em Bom Jardim. As vítimas das fortes chuvas são uma menina de apenas 2 anos e um idoso de 81, ambos na capital fluminense, além de uma mulher e dois homens, nas Regiões Metropolitana e dos Lagos.



Em São Gonçalo, uma mulher identificada apenas como Gyzelle, de 22 anos, morreu no Morro da Coruja, no bairro de Neves. Por volta de 12h desta quarta-feira, o corpo de um homem foi encontrado em um valão na Rua Comendador Assad Abdalla, também no bairro de Neves.

Já na cidade de Saquarema, o jovem Haroldo Júnior foi atingido por um raio, por volta das 16h, na Alameda Praia de Jaconé, no bairro Vilatur. Ainda não há informações sobre os sepultamentos das vítimas do temporal.

Já Saquarema permanece em estado de emergência. A Igreja Metodista de Sampaio Corrêa é ponto de apoio que está recebendo os desalojados do terceiro distrito, o mais atingido pelas fortes chuvas de ontem. Ainda há risco de novas pancadas. O volume de 130 mm, apurado em pouco mais de uma hora, representa quase a totalidade do medido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em todo o mês de fevereiro de 2022, que foi de 162 milímetros.

Os militares do Corpo de Bombeiros atuaram em mais de 300 ocorrências desde às 17h de terça-feira, sendo 105 de alagamentos e inundações; 70 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas; e 82 cortes de árvores e e 37 desabamentos ou deslizamentos. Segundo a Defesa Civil Estadual, agentes estão em contato permanente com as prefeituras, dando suporte quando os acionamentos extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal, o que ainda não aconteceu.

Um dos salvamentos aconteceu no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Uma mãe e um bebê ficaram ilhados depois que o Rio Alcântara transbordou. Em imagens registradas do momento, é possível ver as equipes retirando a mulher e a criança do local em um barco. O município está em estágio de alerta e nove sirenes foram acionadas nos bairros do Novo México; Arsenal; Barro Vermelho; Sete Pontes 1; Tenente Jardim; Trindade; Engenho Pequeno IV; Covanca e Nova Grécia.

Uma mãe e um bebê foram resgatados de barco pelo Corpo de Bombeiros em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante as fortes chuvas desta terça (7).

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, as localidade onde mais choveu foi em Sete Pontes (199.2 mm); Pita (163.22 mm); Arsenal (146.4 mm); Novo México (142.6 mm); Engenho Pequeno 4 (138.0 mm); Tenente Jardim (126.0 mm); Engenho Pequeno 2 (92.2 mm); Boa Vista (67.8 mm); Mutuaguaçu (46.67 mm); Alcântara (44.0 mm); Vila Três (40.65 mm); e Fazenda dos Mineiros (34.23 mm).

A Subsecretaria de Defesa Civil abriu onze pontos de apoio para a população após o acionamento das sirenes. Confira ao final. Na cidade, foram dez chamados de deslizamentos de barreira, nos bairros do Barro Vermelho, Pita, Rio do Ouro, Arsenal, Santa Catarina, Coruja, Engenho Pequeno e Covanca. A mobilização será mantida nesta quarta-feira, até que todos os chamados sejam atendidos.

Equipes da Assistência Social seguem dando apoio às famílias desabrigadas e a Secretaria de Conservação reforçou as equipes para a limpeza da cidade. A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica (chuva) e informando através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para os telefones 199 ou (21) 98737080.

Em Petrópolis, na Região Serrana, a Defesa Civil contabilizou seis registros de ocorrências por conta das chuvas entre a tarde de terça-feira e a manhã desta quarta-feira. O órgão continua monitorando e poderá emitir alertas a qualquer momento. Todas os acionamentos foram sem gravidade e não houve vítimas, sendo eles um alagamento atingindo imóvel e um deslizamento, ambos em Itaipava; dois riscos de queda de árvore no mesmo bairo e em Bingen e dois problemas na via/rachadura no Centro. A cidade está em estágio de atenção. Os maiores acumulados em 24 horas ocorreram na Vila Constância (47,62 mm); Dr Thouzet (38,6 mm) e Itaipava (37,41 mm)



O governador do Rio usou as redes sociais para informar que o estado está em alerta por conta das fortes chuvas que atingem várias regiões e que as equipes da Defesa Civil "estão de prontidão para acompanhar de perto as necessidades dos municípios". Cláudio Castro também disse que conversou com os prefeitos Eduardo Paes, Maira Branco Monteiro, de Silva Jardim, e Capitão Nelson, de São Gonçalo, para reiterar o suporte. "Peço às pessoas que evitem sair de casa. E para aquelas que estão nas ruas que fiquem em lugares seguros. O momento é de atenção e cautela", escreveu.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. A capital, as regiões Metropolitana, Serrana e as Baixadas Litorâneas apresentam risco geológico alto e muito alto, neste momento. Niterói, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Maricá, Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Saquarema são pontos de atenção para deslizamentos.



O risco hidrológico na capital, na Baixada Fluminense, nas regiões Metropolitana, Serrana e nas Baixadas Litorâneas é alto ou muito alto. Os municípios do Rio, de São João de Meriti, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Teresópolis, Araruama, Silva Jardim e Saquarema são pontos de atenção para alagamentos e inundações.



Pontos de apoio em São Gonçalo



Novo México: Escola Municipal Dep. Jose Carlos Brandao Monteiro Filho;



Arsenal: Associação de Moradores e Amigos do Arsenal eColégio Estadual Dalila Oliveira Costa;



Sete Pontes: Escola Estadual Cônego Goulart;



Barro Vermelho: Escola Municipal Joaquim Lavoura;



Engenho Pequeno 4: Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira;



Covanca: Igreja Matriz de Santo Antonio;



Venda da Cruz: Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva;



Nova Grecia: Escola Municipal Pres. João Belchior Marques Goulart;



Trindade: Ciep 408 Sérgio Cardoso;



Jardim Catarina: Colégio Irene Barbosa.