Muncípio de Saquarema, na Região dos Lagos, foi um dos mais afetados pela chuvaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/02/2023 09:47

Rio - O temporal que atingiu o estado do Rio nesta terça-feira (7) provocou a morte de duas pessoas e causou estragos em diversos municípios, com registros de alagamentos, inundações, desabamentos, deslizamentos e quedas de árvores. Foram registrados transbordos dos rios Engenhoca, em Niterói; Alcântara e da Aldeia, em São Gonçalo; São Pedro, em Macaé, além do ribeirão São José, em Bom Jardim. As vítimas das fortes chuvas são uma menina de apenas 2 anos, na capital fluminense, e um homem de 27 anos, em Saquarema, na Região dos Lagos.





A criança morreu depois que uma casa desabou no Morro da Chácara do Céu , no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. Os bombeiros chegaram a ser acionados para a ocorrência na Rua Tenente Marques de Sousa, mas encontraram a menina sem vida. No local, uma sirene foi acionada às 19h50. Já em Saquarema, o jovem Haroldo Júnior foi atingido por um raio, por volta das 16h, na Alameda Praia de Jaconé, no bairro Vilatur. Ainda não há informações sobre os sepultamentos das vítimas.

Já Saquarema permanece em estado de emergência. A Igreja Metodista de Sampaio Corrêa é ponto de apoio que está recebendo os desalojados do terceiro distrito, o mais atingido pelas fortes chuvas de ontem. Ainda há risco de novas pancadas. O volume de 130 mm, apurado em pouco mais de uma hora, representa quase a totalidade do medido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em todo o mês de fevereiro de 2022, que foi de 162 milímetros.

Os militares do Corpo de Bombeiros atuaram em mais de 240 ocorrências desde às 17h de terça-feira, sendo 102 de alagamentos e inundações; 66 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas; e 45 cortes de árvores. Segundo a Defesa Civil Estadual, agentes estão em contato permanente com as prefeituras, dando suporte quando os acionamentos extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal, o que ainda não aconteceu.

Um dos salvamentos aconteceu no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Uma mãe e um bebê ficaram ilhados depois que o Rio Alcântara transbordou. Em imagens registradas do momento, é possível ver as equipes retirando a mulher e a criança do local em um barco. O município está em estágio de alerta e nove sirenes foram acionadas nos bairros do Novo México; Arsenal; Barro Vermelho; Sete Pontes 1; Tenente Jardim; Trindade; Engenho Pequeno IV; Covanca e Nova Grécia.

Uma mãe e um bebê foram resgatados de barco pelo Corpo de Bombeiros em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante as fortes chuvas desta terça (7).

Crédito: Divulgação#Chuva #ODia

O governador do Rio usou as redes sociais para informar que o estado está em alerta por conta das fortes chuvas que atingem várias regiões e que as equipes da Defesa Civil "estão de prontidão para acompanhar de perto as necessidades dos municípios". Cláudio Castro também disse que conversou com os prefeitos Eduardo Paes, Maira Branco Monteiro, de Silva Jardim, e Capitão Nelson, de São Gonçalo, para reiterar o suporte. "Peço às pessoas que evitem sair de casa. E para aquelas que estão nas ruas que fiquem em lugares seguros. O momento é de atenção e cautela", escreveu.

Peço às pessoas que evitem sair de casa. E para aquelas que estão nas ruas que fiquem em lugares seguros. O momento é de atenção e cautela. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 7, 2023

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. A capital, as regiões Metropolitana, Serrana e as Baixadas Litorâneas apresentam risco geológico alto e muito alto, neste momento. Niterói, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Maricá, Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Saquarema são pontos de atenção para deslizamentos.



O risco hidrológico na capital, na Baixada Fluminense, nas regiões Metropolitana, Serrana e nas Baixadas Litorâneas é alto ou muito alto. Os municípios do Rio, de São João de Meriti, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Teresópolis, Araruama, Silva Jardim e Saquarema são pontos de atenção para alagamentos e inundações.