Equipes vasculham as comunidades Fallet/Fogueteiro, Prazeres/Escondidinho e Coroa, em Santa Teresa, em busca de criminosos, armas e drogas - Divulgação / PMERJ

Publicado 09/02/2023 11:01 | Atualizado 09/02/2023 11:20

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza operações em diversos pontos do Rio, além de Niterói, Japeri e São Gonçalo, na Região Metropolitana, durante a manhã desta quinta-feira (9). Ao todo, nove comunidades das zonas Norte, Oeste e Central do Rio, além de quatro favelas nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Japeri são alvos de ações para combater o crime organizado. Até o momento, um homem morreu em confronto com agentes do 41º BPM (Irajá) favela conhecida como Gogó de Guadalupe, parte do conjunto do Chapadão.





De acordo com a PM, policiais do 41º BPM (Irajá) ocupam o Complexo do Chapadão, além das comunidades da da Pedreira, Para Pedro e Malvina, localizadas entre Costa Barros, Colégio e Irajá.



Na favela conhecida como Gogó de Guadalupe, parte do conjunto do Chapadão, um suposto criminoso foi ferido e não resistiu, após confronto com os agentes. A identidade dele não foi divulgada. Com ele, as equipes apreenderam uma pistola, rádio comunicador e drogas.



Em outro ponto da mesma comunidade as equipes apreenderam mais um fuzil, uma escopeta semiautomática calibre .12 e grande quantidade de drogas.



Policiais do #41BPM apreenderam um #Fuzil, uma escopeta semiautomática cal.12 e quantidade de drogas na Comunidade do Gogó de Guadalupe, Complexo do Chapadão.

A operação continua. pic.twitter.com/vEQ92SorQY — @pmerj (@PMERJ) February 9, 2023



Com ajuda de maquinário, os policiais também removeram barreiras físicas que foram instaladas por traficantes nas vias da região conhecida como Barreira.



Equipes do #41BPM removem barricadas (barreiras físicas) na localidade conhecida como Barreira. pic.twitter.com/dQ7y4Kr3VE — @pmerj (@PMERJ) February 9, 2023



Ainda na Zona Norte, a Comunidade da Kelson's, na Penha, é alvo de uma operação realizada por equipes do 16º BPM (Olaria) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE), subordinado ao Comando de Operações Especiais (COE), para retirada de barricadas construídas por traficantes nas vias do local, para impedir a aproximação de blindados da polícia.



Equipes do #16BPM continuam atuando na Comunidade da Kelson's, nesta manhã.

A ação tem como escopo a remoção de barricadas que impedem a livre circulação por vias da comunidade localizada na Penha, Zona Norte da cidade do Rio. pic.twitter.com/AbEZgZOgv3 — @pmerj (@PMERJ) February 9, 2023



Na região central do Rio, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), atuam nas favelas Fallet/Fogueteiro, Prazeres/Escondidinho e Coroa, localizadas entre Santa Teresa e o Rio Comprido, Zona Central do Rio, para coibir movimentações de criminosos nas comunidades.



Na ação, três criminosos foram feridos após um confronto com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/Escondidinho. As identidades deles não foram divulgadas. Com o trio, três pistolas, munições, artefatos explosivos, drogas, além de uma motocicleta foram apreendidos pelos agentes.



Equipes do #BAC vasculham a Comunidade da Coroa em busca de armas e drogas.

Equipes do #BAC vasculham a Comunidade da Coroa em busca de armas e drogas.

A operação continua. pic.twitter.com/STtnqbzUZM — @pmerj (@PMERJ) February 9, 2023





A região é ocupada há três semanas pela PM, desde o início da guerra entre traficantes e milicianos pelo controle do território. A comunidade era controlada há cerca de 30 anos por grupos paramilitares, porém,



Homens do 24º BPM (Queimados) atuam nas comunidades Lagoa do Sapo e Morro do Orfanato, em Japeri, na Região Metropolitana, para combater o tráfico de drogas e outros crimes no local.



Durante a ação, cinco supostos criminosos foram presos. As identidades deles não foram divulgadas. Duas pistolas, cinco rádios de comunicação, sete bases de rádio, um cinto tático e grande quantidade de drogas foram apreendidos com o bando.



Até o momento, cinco criminosos foram presos por policiais do #24BPM.

Duas pistolas, cinco rádios de comunicação, sete bases de rádio, um cinto NA e grande quantidade de drogas foram apreendidos.

Operação em andamento. pic.twitter.com/XwUyqON6iM — @pmerj (@PMERJ) February 9, 2023



Em São Gonçalo, homens do batalhão do município, fazem uma operação no Complexo da Alma, para combater a criminalidade no local.

Na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, uma operação com objetivo de coibir o crime organizado, além de localizar e prender criminosos, está sendo feita por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que, neste momento, atuam na favela.

Durante a ação, cinco criminosos foram presos. As identidades de ambos não foram divulgados. Com o grupo, um fuzil, uma pistola e drogas foram apreendidos pelos agentes.

Até o momento, um #Fuzil, uma pistola e drogas foram apreendidos.

Cinco criminosos foram presos na operação que acontece no Complexo da Alma, em São Gonçalo.



Em andamento. pic.twitter.com/h2b1IaVs8P — @pmerj (@PMERJ) February 9, 2023

Ainda na Região Metropolitana, homens do 12º BPM (Niterói), atuam no Morro do Palácio para coibir movimentações de criminosos na região. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.