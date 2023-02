Policiais fecharam escritórios que ocupavam três andares de um prédio no Centro do Rio - Divulgação

Policiais fecharam escritórios que ocupavam três andares de um prédio no Centro do RioDivulgação

Publicado 10/02/2023 22:43 | Atualizado 10/02/2023 22:50

Rio - Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam, na noite desta sexta-feira (10), 49 pessoas suspeitas de aplicar golpes do empréstimo consignado em idosos e pensionistas, em um prédio no Centro do Rio. Os escritórios ocupavam três andares do edifício.

De acordo com as investigações, os criminosos fingiam ser operadores de telemarketing e entravam em contato com as pessoas dizendo que o crédito consignado contratado por elas já estava disponível para retirada. As informações são do portal 'G1'.

As vítimas negavam ter solicitado o empréstimo e nesse momento caíam no golpe. Os membros da organização criminosa solicitavam dados pessoais das vítimas com a desculpa de cancelar o pedido. Com as informações, eles pegavam empréstimos reais, deixando a despesa para a pessoa que sofreu o golpe pagar.

No local das prisões, os policiais apreenderam cadernos com movimentações da organização e computadores. Todos os presos irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato. As investigações continuam para identificar novos suspeitos.