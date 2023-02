Muro desaba na Rua Xavier dos Pássaros, em Piedade, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/02/2023 10:12 | Atualizado 11/02/2023 11:44

Rio - O muro de uma casa desabou na noite de sexta-feira (10), na Rua Xavier Pássaros, 71, em Piedade, Zona Norte do Rio, durante a forte chuva que castigou a cidade do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Méier foram acionadas no local por volta das 19h35. Ninguém ficou ferido.



A família que mora na residência foi removida e levada para um local seguro. Entre os moradores removidos está uma idosa, que precisou da ajuda dos bombeiros para sair de casa por conta dos entulhos na parte externa. A Defesa Civil foi acionada e agentes preservaram o local.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a dimensão do desabamento. Um grande volume de terra se formou entre duas casas. Veja o vídeo:

"Muro desmoronou aqui pna Xavier dos Pássaros 71 em Piedade, por volta de 21h"#riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/vM4348LmYz — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) February 11, 2023

Rio esteve em estágio de atenção

De acordo com o Centro de Operações Rio, há previsão de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos, a partir da tarde deste sábado (11).

Procurada, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) ainda não informaram se estão acompanhando o caso.