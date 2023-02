O artista Eduardo Kobra em frente a obra - Divulgação / Globo

Publicado 11/02/2023 11:33

Rio - Vizinho ao Cais do Valongo, na Gamboa, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab) recebe uma enorme tela com a imagem de Glória Maria, feita pelo muralista Eduardo Kobra. Criado em 2017, o Muhcab abriu as portas para o público em novembro de 2021 e neste sábado (11) expõe a tela de quatro metros de altura por três metros de largura.

A obra pode ser vista de quarta a sábado, das 10h às 17h, até o dia 11 de março. O artista Kobra estará no museu para a abertura da visitação às 10h30 de hoje.



A tela, feita em tecido, retrata a jornalista toda colorida, cercada de borboletas e segurando o globo terrestre. "Ela tinha o planeta nas mãos", disse Kobra. Segundo o artista, foram cem latas de spray à disposição da empreitada que foi realizada em seu ateliê em Itu, São Paulo.

"A ideia de levar para o Muhcab foi do ‘Fantástico’, entendendo ser este um local de relevância identitária para receber a homenagem de uma figura tão representativa para mulheres e homens pretos, sobretudo na área da comunicação”, conta Leandro Santanna, diretor do museu, que recebeu mais de 40 mil visitantes em 2022.

Aos 48 anos, Eduardo Kobra tem três mil murais em cerca de 35 países. Em todos os trabalhos, o artista busca democratizar a arte e transformar as ruas, avenidas, estradas e até montanhas em galerias e museus a céu aberto. Dois de seus murais entraram no Guinness World Record. Em 2018, pintou 20 murais nos EUA, 18 deles em Nova York.



O Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab) é um dos 15 pontos de memória que compõem a Pequena África, na Região Portuária, no Rio de Janeiro. Mantido pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio, o Muhcab foi criado em 2017, por decreto, mas só foi aberto para o público em 2021.

O acervo do museu guarda aproximadamente 2,5 mil itens, entre pinturas, esculturas e fotografias. A atual gestão executou a limpeza e o restauro das calhas para impedir vazamentos e as peças passaram por higienização, algumas também por pequenos restauros ou ganharam uma nova moldura.



*Estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Bernardo Costa