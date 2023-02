Na foto, o ensaio técnico da Viradouro no último dia 11 de fevereiro - Divulgação/Liesa

Publicado 17/02/2023 17:58

Rio - Inspirada em Rosa Maria Egipcíaca, a Unidos da Viradouro fará um cortejo na Sapucaí à santa africana que o povo aclamou, nesta segunda-feira (20). Das águas para o paraíso, o Furacão Vermelho e Branco garante que aquecerá os tambores para o desfile em louvor à mulher negra que virou divindade por canonização popular. A escola encerrará os desfiles no Rio, se apresentando das 3h às 3h50.

O enredo contará a história de vida de Rosa Maria, uma mulher negra e escravizada, em seis momentos cronológicos durante o desfile. "Faremos uma grande procissão de tambores e folguedos populares para aclama-la Santa do povo. A Rosa Maria não foi canonizada pela Vaticano, mas ela foi aclamada no passado. Agora, ela será novamente aclamada na Sapucaí", revelou o carnavalesco da escola, Tarcísio Zanon.

Rosa Maria é apontada como a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil e a mais documentada na diáspora entre Brasil e África, de acordo com estudos do antropólogo baiano Luiz Mott. Pensando na representatividade negra tanto cultural quanto religiosa que a figura carrega, a escola garante que não poupará esforços para aclamar a santa.

Na linha de frente do desfile da agremiação, a Rainha de Bateria e atriz Erika Januza conduzirá o Furacão Vermelho e Branco na procissão de tambores. A estrela foi musa da capa do enredo, dando rosto a Rosa Maria, que foi representada com um véu e coroa brilhante.

"A escola se preparou muito para esse desfile, vamos encerrar o Carnaval. Estamos todos já na concentração, Carnaval embalado e fantasias entregues. Estamos com a expectativa lá em cima de fazer um grande desfile, um grande espetáculo e emocionar a Marquês de Sapucaí", garantiu Zanon.

Confira a letra do samba-enredo

Compositores: Claudio Mattos, Dan Passos, Marco Moreno, Victor Rangel, Lucas Neves, Deco, Thiago Meiners, Valtinho Botafogo, Luis Anderson, Jefferson Oliveira e Bertolo.

Interprete: Tarcísio Zanon

Rosa maria, menina flor

Rainha do espelho mar

Na pele do tambor

Pranto das dores que resistiu

Deságua no imenso brasil

Sua luz incorporou:

Distante me encontro das origens

Caminho onde o corpo foi prisão

Ouro que deixou as cicatrizes

Esperança foi vertigem

A alma, libertação



É vento na saia da preta courá

Na ginga do acotundá…

É ventania

Sete vozes guiaram minhas visões

Mistério, alucinações, feitiçaria



Me entrego a escrever a predição

Lágrima nas contas do rosário

Dádiva ao clamor do coração

Palavras de um preto relicário

A voz que cobre o cruzeiro

Reluz sobre nós no fim do calvário

Navega esperança à luz do encantado

Reflete o azul

Senti a alma daqueles, os mais oprimidos

Venci heresia na fé dos divinos

A mais bela rosa aos pés do senhor

Candombes e batuques no cortejo

Eu sou a santa que o povo aclamou



Eis a flor do seu altar, sua fé em cada gesto

O amor em cada olhar dos filhos meus

No cantar da viradouro, o meu samba é manifesto

Sou rosa maria, imagem de deus

Eis a flor do seu altar, sua fé em cada gesto

O amor em cada olhar dos filhos meus

No cantar da viradouro, o meu samba é manifesto

Imagem de deus, sou eu

Ficha técnica

Presidente: Marcelinho Calil

Presidente de honra: Marcelo Calil Petrus

Vice-presidente: Helio Nunes

Direção de carnaval: Alex Fab e Dudu Falcão

Direção de harmonia: Jefferson Coutinho e Marcos Mendes

Carnavalescos: Tarcísio Zanon

Comissão de frente: Priscilla Mota e Rodrigo Negri

Mestre de bateria: Ciça

Rainha de bateria: Erika Januza

Intérprete: Zé Paulo Sierra

Diretor musical: Hugo Bruno