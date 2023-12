PMs apreenderam fuzil, pistolas, munições, além de pinos de cocaína e trouxinhas de maconha - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 03/12/2023 11:11 | Atualizado 03/12/2023 11:12

Rio - Um confronto no município Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terminou com quatro criminosos feridos e presos, neste domingo (3). Os policiais militares e os bandidos trocaram tiros durante uma ocorrência de tráfico de drogas, no bairro do Pantanal, e os baleados precisaram ser socorridos para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Saracuruna.

Segundo a Polícia Militar, o 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionado para a Rua Marquesa de Santos, onde o tiroteio aconteceu. Após os disparos, os PMs apreenderam com os criminosos um fuzil e um carregador, duas pistolas e dois carregadores, 11 munições, 144 trouxinhas de maconha, 135 pinos de cocaína, três cintos de guarnição e um rádio transmissor. Os suspeitos foram levados para a unidade de saúde, mas ainda não há informações sobre o quadro deles. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).