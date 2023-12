Emilson do Amporo, de 62 anos, foi dopado e morto pela ex-companheira dentro da piscina dela - Divulgação

Publicado 18/12/2023 17:20 | Atualizado 18/12/2023 17:40

Assista ao vídeo abaixo. O crime aconteceu no último dia 8, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Rio - Edinalva Brito dos Santos Carvalho, de 51 anos, presa após envenenar e matar o ex-companheiro , produziu provas contra ela mesma. A mulher gravou um vídeo que mostra o pedreiro Emilson do Amparo, de 62 anos, extremamente dopado e debilitado dentro da piscina da casa dela, momentos antes de morrer.. O crime aconteceu no último dia 8, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), as imagens encontradas no celular de Edinalva contribuíram para o andamento das investigações. Além do vídeo, conversas com o filho dela e com a dona da casa onde ela mora no bairro Gebara, em Itaboraí, deram indícios de que a ex-companheira queria matar o pedreiro.

Nas imagens, obtidas pelo DIA, Edinalva fala para o pedreiro sair da parte rasa e ir para o lado fundo. "Vai ali no lugar fundo. Vai para o fundo" e, em seguida, ri da situação. As imagens foram enviadas para um dos filhos da vítima, que assim que recebeu as imagens percebeu que o pai não estava bem. Horas depois, Emilson foi encontrado morto dentro da mesma piscina.

Mulher que envenenou e matou ex-companheiro em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, gravou a vítima dopada na piscina antes de ser morta



Ex-companheira confessou o crime

Edinalva foi presa neste domingo (17) em Itaboraí. Ela confessou que dopou e envenenou o pedreiro, mas alegou para a Polícia Civil que agiu em legítima defesa. No entanto, a versão apresentada não convenceu os investigadores após análise do prontuário médico e outros dados.

O caso foi registrado, inicialmente, na 71ª DP (Itaboraí), que realizou as primeiras investigações para apurar as circunstâncias da morte. A perícia apontou que a morte foi causada por "hipoxemia por constrição cervical causada por asfixia mecânica". Os agentes também apreenderam cartelas vazias de remédios controlados e um produto extremamente tóxico de uso veterinário.



A DHNSG deu continuidade às investigações e apurou que o casal possuía um histórico conturbado, com tentativas de suicídio e homicídio por parte da mulher, que não concordava com o término do relacionamento.