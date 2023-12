Velório e sepultamento do sargento da PM Leonardo Maciel, de 33 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 28/12/2023 16:47 | Atualizado 28/12/2023 17:06





Cerca de 200 pessoas estiveram presentes na cerimônia de despedida do agente. O velório começou às 12h e terminou às 15h no sepultamento. Abalados, os familiares e amigos do sargento decidiram não falar com a imprensa. Uma parente do policial passou mal e precisou ser socorrida durante o cortejo ao caixão. Rio - Sob forte comoção, familiares e colegas de farda se despediram do sargento da PM Leonardo Maciel da Rocha , de 33 anos, na tarde desta quinta-feira (28), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. O policial foi morto durante uma operação do 16º BPM (Olaria) na comunidade de Vigário Geral, nesta quarta-feira (27).Cerca de 200 pessoas estiveram presentes na cerimônia de despedida do agente. O velório começou às 12h e terminou às 15h no sepultamento. Abalados, os familiares e amigos do sargento decidiram não falar com a imprensa. Uma parente do policial passou mal e precisou ser socorrida durante o cortejo ao caixão.

Um grupo de amigos do agente, que era torcedor do Flamengo, usou a camisa do clube como forma de homenagem na despedida. Membros de um rancho de Cosmos, na Zona Oeste, frequentado pelo policial também estiveram presentes no último adeus ao militar que, segundo familiares, era apaixonado por cavalos.

Leonardo era lotado no 3º BPM (Méier) e estava na PM desde 2011. Ele deixa esposa e enteado. Com ele, chegou a 60 o número de agentes de segurança mortos no Rio entre janeiro e dezembro. Os dados fazem parte de um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência na cidade.

O confronto

O PM chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos decorrentes do disparo que o atingiu na cabeça.

Durante o confronto, outros dois policiais foram baleados, três suspeitos morreram e dois ficaram feridos. Um deles ficou ferido em uma das nádegas, quando realizava patrulhamento na Rua Bulhões Marcial, passou por cirurgia e não corre risco de morte. Já o outro foi atingido de raspão na Rua dos Democrátircos e recebeu alta médica.

A operação do 16º tinha como alvo o tráfico de drogas que atua na região do Complexo de Israel, que integra as comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta.