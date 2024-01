Réveillon de Maricá teve onze pontos com queima de fogos - Gabriel Ferreira/Divulgação

Publicado 01/01/2024 13:18 | Atualizado 01/01/2024 13:20

Rio - Moradores e turistas celebraram a virada do ano em Maricá, neste domingo (31), com uma queima de fogos em nove pontos da cidade. O espetáculo teve 40% menos barulho em relação aos anos anteriores, com 80 decibéis para reduzir a sensibilidade auditiva em crianças, idosos e nos animais.



O show pirotécnico em Araçatiba foi no entorno da árvore de Natal flutuante com 56 metros de altura, com seis milhões de lâmpadas de microled e música sincronizada.



O coreógrafo Alan Carvalho, de 26 anos, é de Niterói e curtiu o réveillon pela primeira vez no município a convite de amigos e assistiu o espetáculo de fogos à beira da Lagoa de Araçatiba.



“Estou muito feliz e pretendo voltar mais vezes. Já fui a diversos réveillons no Brasil e em outros países, mas o de Maricá mexeu comigo pela energia. Agradeci a Deus, aos orixás, guias e mentores. Que 2024 seja um ano de muita luz, de muito sucesso para todos nós, de muita arte e cultura. Que o samba sempre seja a resistência, que a gente consiga levar a bandeira do samba do Carnaval para o Brasil e o mundo, conforme a gente tá fazendo. Feliz ano”, disse Alan.



Morador da cidade, Luan Rodenese, de 32 anos, chegou cedo e reservou um lugar perto da árvore de Natal flutuante para aproveitar o evento ao lado da família.



“Aqui é ótimo para passar o réveillon. Sempre falo com amigos para vir porque é seguro, tranquilão. É cheio, mas muito organizado, enfatizou Luan.



Já a estudante de medicina veterinária, Katherine Rodenese, de 31 anos, achou a árvore bem bonita.“Gostei de tudo”, completou.



Além disso, uma rampa de acesso permitiu que cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida observarem de perto a iluminação. A aposentada Aparecida Freitas, de 73 anos, assistiu todo o espetáculo de luzes no espaço reservado e ficou a poucos metros da árvore de Natal flutuante e celebrou o momento ao lado de duas amigas.



“Sempre venho passar o réveillon em Araçatiba, desde que as celebrações de ano começaram a serem feitas aqui. Esse ano está muito mais bonito, ainda mais por assistir todo esse espetáculo aqui pertinho da árvore. Gostei muito”, contou Aparecida.

A festa teve samba com Jorginho Doug, seguida pela apresentação do grupo de pagode Tô Kerendo que fez a contagem regressiva até a chegada do novo ano e depois a festa continuou na orla. O evento teve diversas atrações musicais e DJs para animar os participantes em palcos montados também na Barra de Maricá, Cordeirinho, Itaipuaçu, Jacaroá, orla do Parque Nanci, Ponta Negra e São José de Imbassaí.



O evento organizado pela Prefeitura de Maricá contou a atuação de 110 agentes e oito viaturas no controle do trânsito, 160 agentes da Guarda Municipal nas ações de fiscalização de trânsito e de ordenamento urbano nos pontos de queima de fogos e 69 agentes estavam na fiscalização dos ambulantes credenciados para coibir a presença de vendedores irregulares e a venda de bebidas em garrafas de vidro. Além disso, os postos e hospitais permaneceram funcionando 24 horas por dia. As equipes da Defesa Civil também ficaram de prontidão no centro operacional para emergências.



"Uma sensação de felicidade da vivência de estar com o povo de Maricá e junto de quem nos visita. Que a gente tenha um ano de muito sucesso, de muita transformação, êxito e realização para vencer os desafios. O povo de Maricá vai continuar sendo protagonista dessa história de uma cidade que nasce afirmando inclusão social, desenvolvimento econômico e que olha para o futuro e diz que é possível tornar as nossas utopias em realidade.Feliz 2024", declarou o prefeito Fabiano Horta.