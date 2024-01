Jovem foi arrastada pela correnteza do Rio Botas, em Belford Roxo - Reprodução

Publicado 09/01/2024 09:05 | Atualizado 09/01/2024 09:21

Rio - Uma jovem de 18 anos morreu, na noite desta segunda-feira (8), após ser arrastada pela força da água do Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, uma tubulação da Águas do Rio havia rompido e Sara Gomes foi ao local, no último sábado (6), para buscar água quando teria perdido o equilíbrio e caído. Funcionários da concessionária afirmam, no entanto, que a jovem teria se ferido ao mergulhar no rio. Por conta do vazamento, moradores do bairro Heliópolis estão sem água há três dias.

A jovem foi socorrida por funcionários da empresa que trabalhavam próximo ao local. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo e estava internada em estado grave, no entanto, não resistiu. A vítima chegou a ter uma parada cardiorrespiratória ainda às margens do rio, mas foi reanimada pelos técnicos da concessionária.

Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, o corpo de Sara foi encaminhado ao IML de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Em nota, a Águas do Rio lamentou o ocorrido e esclareceu que o fato não aconteceu no local onde a equipe atuava. "Os técnicos da concessionária atuavam em um reparo em Heliópolis, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, quando ouviram pedidos de socorro de pessoas que estavam às margens do Rio Botas. Os funcionários entraram no rio, realizaram o resgate e prestaram socorro", diz trecho da nota.

Segundo os moradores, diversos bairros estão sem água há três dias por conta do rompimento da tubulação. "Belford Roxo literalmente não é pra amadores, estamos praticamente três dias sem água", escreveu uma moradora nas redes sociais. "Uma vergonha Belford Roxo sem água a mais de 24h com essa manutenção que nunca acaba. Prometeram acabar domingo sendo que a tubulação está jorrando água até agora", comentou outro.

Questionada pelo DIA sobre o reparo do vazamento, a concessionária informou que ele foi finalizado na tarde de segunda-feira (8). Segundo a empresa, o fornecimento de água na região está sendo retomado e a normalização ocorrerá de forma gradativa.

Ainda não há informações sobre o enterro de Sara.