Caso aconteceu por volta das 20h20, na Avenida Érico Verissimo - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/01/2024 23:08

Rio - Um homem foi baleado e um casal ficou ferido, na noite desta quarta-feira (11), na Avenida Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu por volta das 20h20, quando os bombeiros foram acionados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel da Barra da Tijuca socorreu um homem, na faixa dos 45 anos, baleado em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Já o casal que ficou ferido foi atendido no local e optou por não ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo informações preliminares, os disparos teria se originado de uma tentativa de assalto.