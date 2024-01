Bombeiros seguem buscas por corpos desaparecidos após temporais que atingiram o Grande Rio no sábado - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 23:02 | Atualizado 16/01/2024 23:02

Rio - Subiu para 13 o número de mortos nas chuvas que atingiram diversas cidades do Rio de Janeiro, entre o último sábado (13) e domingo (14). As informações foram confirmadas ao 'G1', da 'Tv Globo', pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima foi identificada como Ricardo Augusto Carvalho da Silva, de 32 anos. Ele foi encontrado na manhã desta terça-feira, no Rio Meriti, em Coelho Neto. Ele estava desaparecido desde o sábado à noite. O foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Ricardo não constava na lista de vítimas desaparecidas. Seguem desaparecidos Elaine Cristina Souza Gomes, que teve o carro arrastado pela enxurrada após a subida do rio Botas, em Belford Roxo; e Jackson Pinheiro da Silva, de 49 anos.

Saiba quem são os outros 12 mortos

- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.