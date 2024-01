Vasco denuncia que atleta da base do remo foi detido injustamente - Thiago Castro/ Vasco da Gama

Publicado 17/01/2024 10:38 | Atualizado 17/01/2024 15:08

Rio - Um jovem atleta da base do remo do Vasco foi detido enquanto voltava do treino na última segunda-feira (15) em um ônibus da linha 472 a caminho do Morro do Tuiuti, em São Cristóvão, na Região Central do Rio. O adolescente negro havia sido detido por policiais militares e conduzido para a delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência por crime análogo a furto de celular. A PM informou que o comando do 5° BPM (Praça da Harmonia) instaurou um procedimento apuratório para analisar a conduta dos policiais. A corporação ressaltou que não compactua com quaisquer desvios ou qualquer tipo de ato discriminatório cometido por policiais militares.



O Club de Regatas Vasco da Gama informou que foi procurado pela mãe do atleta de 14 anos da base do remo, que denunciou a apreensão. Segundo o Vasco, o jovem foi fichado como "adolescente infrator". O clube afirmou que acionou o departamento jurídico para representar o atleta e buscar "indispensável reparação da injustiça praticada". "O fato do jovem ter se apresentado como atleta do Vasco da Gama e mostrado documento do clube foi desconsiderado. A autoridade policial não fez contato com o Vasco da Gama", informou o clube em nota divulgada.

Por meio de assessoria de imprensa, a Polícia Militar afirmou que abordou todos os jovens com cabelo descolorido do veículo a partir do relato das vítimas de furto de celular.

O adolescente foi solto na terça-feira (16). O Vasco da Gama classificou o caso como "gravíssimo" e "não permitirá que o nome de seu atleta seja maculado e está dando todo o apoio a sua família", concluiu.

Durante as férias, o jovem está treinando na parte da manhã. Durante a tarde, informou a mãe, ele foi pedalar e tomar açaí no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio, onde embarcou no 472. "Sentou, como eu sempre oriento, perto do motorista e sempre com o uniforme, para protegê-lo desse tipo de abordagem. Ele sempre foi orientado porque a gente vem de uma família preta", contou a mãe. Os suspeitos de cometerem o furto, embarcaram na Central e foram para o fundo do veículo.

"Os policiais entraram e mandaram quem tivesse com cabelo descolorido ou branco que fosse para a parte de trás do ônibus. Ele foi, abriu mochila, foi revistado. Perguntaram cadê o celular. Ele explicou que era inocente, foi retirado do veículo, colocado do lado de fora. Ficou horas nessa situação e não pode manter nenhum contato comigo. Só conseguiu me acionar 00h02", denunciou a responsável.

O vice-presidente do Vasco, Carlos Roberto Osório, afirmou que existe uma anotação criminal contra o atleta como adolescente infrator por conta da ocorrência. Na tarde desta quarta-feira ele estava competindo pelo clube. "Hoje os advogados do Vasco estarão na DP para liberar o nome dele", afirmou. "Só porque ele é preto e está com cabelo descolorido foi detido", acrescentou cobrando mudanças nos protocolos das autoridades policiais.



A Polícia Militar disse que na noite de segunda-feira, policiais militares do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, por duas vítimas de furto que afirmaram que os suspeitos estavam no ônibus. Segundo a PM, quatro adolescentes foram abordados. "Com o grupo, os agentes localizaram dois aparelhos de telefone celular", diz em nota.

A nota contradiz, no entanto, uma publicação feita pela própria Secretaria de Polícia Militar na rede social X, o ex-Twitter. Na postagem, a PM afirma que deteve seis jovens no ônibus. "Policiais do #5BPM detiveram seis jovens na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro, por terem roubado passageiros de um ônibus que faz a linha 472. Durante a ação, dois aparelhos telefônicos foram recuperados. O caso foi encaminhado à 4ª DP", afirma a publicação da PM.

Ainda segundo a PM, os telefones foram devolvidos às vítimas que procuraram a guarnição. Após a solicitação dos militares para que as vítimas do furto acompanhassem a equipe até a delegacia, uma delas informou aos agentes que não gostaria de formalizar a denúncia sob a justificativa de que morava na mesma comunidade que os suspeitos. Já a outra vítima acompanhou a equipe até a unidade policial, onde não reconheceu os envolvidos como autores do furto. Os adolescentes foram conduzidos à 4ª DP (Praça da República), onde o fato foi registrado e posteriormente, todos foram liberados.



A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado para a 4ª DP (Presidente Vargas). Na ocasião, o telefone celular da vítima de furto foi encontrado com os suspeitos no ônibus. No entanto, como a vítima não reconheceu nenhum dos conduzidos, a autoridade policial entendeu que não havia elementos para o flagrante e, consequentemente, não houve prisão ou apreensão dos adolescentes e todos foram liberados.