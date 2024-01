Rildo de Oliveira Torres foi morto a facadas enquanto trabalhava em supermercado da Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Rildo de Oliveira Torres foi morto a facadas enquanto trabalhava em supermercado da Zona NorteReprodução/Redes sociais

Publicado 19/01/2024 20:36 | Atualizado 19/01/2024 20:55

Rildo de Oliveira Torres, segurança de um supermercado que foi

Rio - A família de, segurança de um supermercado que foi esfaqueado e morto enquanto trabalhava , na última quinta-feira (18), desabafou sobre o crime e pediu por justiça. A viúva Cristine Silva Araujo escreveu em suas redes sociais sobre a perda trágica do marido. "Até quando vamos passar por isso? Um trabalhador ser morto a facadas por bandido covarde ladrão, com tantas passagens pela polícia solto por aí e fazendo vítimas", lamentou.

fotogaleria

Cristine descreveu Rildo como "melhor pai do mundo" e disse que ele se tornou mais uma estatística da violência no país. "O pai da minha filha que ia trabalhar na madrugada para realizar o sonho dela hoje é mais um na estatística do nosso Brasil. Só queremos justiça! É uma dor profunda", escreveu.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O responsável por desferir a facada contra o segurança foi preso momentos depois do crime. Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos, vai responder por homicídio culposo e furto. O criminoso já tinha 11 passagens pela polícia, todas por furto.

Vídeo mostra ação criminosa

Imagens da câmera de segurança do supermercado Guanabara, na unidade do Andaraí, na Zona Norte, mostram o momento em que o segurança Rildo foi esfaqueado e morto por Jorge Luís na quinta-feira (18). No vídeo, é possível ver que Jorge Luís tenta sair do estabelecimento com barras de chocolate escondidas na roupa. Rildo, então, o impede de sair e faz a revista. Veja o vídeo abaixo.

Jorge devolve os produtos furtados e corre. Momentos depois o criminoso retorna ao supermercado e corre em direção a Rildo com uma faca. O assassino desfere pelo menos uma facada no segurança e foge. A ação dura poucos segundos.

Câmera de segurança registrou momento em que segurança de supermercado na Zona Norte foi esfaqueado por criminoso. As imagens são fortes.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/khmKvIj3TQ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 19, 2024

O funcionário chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda não há informações sobre o local do sepultamento do profissional de segurança.