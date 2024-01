PM realiza operação na Cidade de Deus - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 22/01/2024 08:17 | Atualizado 22/01/2024 11:06

Rio - Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22) uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e foi apreendida uma pistola. Essa é a segunda ação das forças de Segurança Pública na comunidade em três dias.

De acordo com o comando da unidade, a ação desta segunda tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos, além da retirada de barricadas nos acessos à comunidade. A medida visa permitir a movimentação da população e o acesso das concessionárias de serviços públicos.







Além dele, outro traficante foi preso na ação e também foram feitas apreensões de drogas e munições. Também foram removidas barricadas. Na última sexta-feira (19), em outra operação realizada na comunidade, um dos gerentes do tráfico local, Wagner Andrade da Silva, o "Galé", de 42 anos , foi preso. Ele era apontado como responsável pela região do Karatê e tem mais de seis passagens, incluindo uma por homicídio.Além dele, outro traficante foi preso na ação e também foram feitas apreensões de drogas e munições. Também foram removidas barricadas.

Zona Norte



A Polícia Militar também realiza operação na comunidade do Rato Molhado, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio.