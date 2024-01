Sol e calor devem se estender até terça-feira - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 29/01/2024 06:55 | Atualizado 29/01/2024 08:20

Rio - Após as chuvas deste domingo (28), o sol e calor voltam a aparecer na cidade nesta segunda-feira (29). Segundo o Alerta Rio, as temperaturas podem chegar a máxima de 34ºC e mínima de 19º sem previsão de mudança de tempo. Enquanto os ventos estarão fracos a moderados. Apesar disso, as chuvas devem voltar a aparecer a partir da próxima quarta-feira (31).

Na terça-feira (30), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e também não há previsão de chuva. As temperaturas apresentarão elevação com máxima de 36ºC e mínima de 20ºC.



Na quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º), ventos em altos e médios níveis da atmosfera novamente influenciarão o tempo sobre a cidade do Rio, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte isoladas nos períodos da tarde e noite destes dias. As temperaturas devem permanecer estáveis, com máxima de 34ºC e mínima de 21ºC.



Na sexta-feira (2) o tempo segue instável, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas estarão em declínio, com máxima de 30ºC e mínima de 21ºC.