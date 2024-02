A ação é um trabalho de recuperação e renovação do sistema de fornecimento de energia da Ilha - Divulgação/Light

A ação é um trabalho de recuperação e renovação do sistema de fornecimento de energia da IlhaDivulgação/Light

Publicado 01/02/2024 10:05 | Atualizado 01/02/2024 11:07

Rio - Mais trechos da Ilha do Governador voltaram a ficar sem luz nesta quinta-feira (1º) por causa de uma nova manutenção programada da Light. Segundo a empresa, trechos de ruas do Jardim Guanabara, Portuguesa e da região do Galeão tiveram o fornecimento de energia afetado às 8h e a previsão de retorno é às 18h.

A ação é um trabalho de recuperação e renovação do sistema de fornecimento de energia elétrica da Ilha. De acordo com a concessionária, está sendo finalizada a construção de três novos circuitos de distribuição na região. Até o momento, já foram instalados 86 dos cerca de 100 postes previstos para a Ilha e construiu 27 km de rede elétrica de um total de 50 km de cabos de energia.



Nesta quinta (1º) as ruas afetadas pelo fornecimento são a Coronel Júlio Coimbra, Cinquenta e Dois, Bocaiúva, Cambaúba, Colina, Des. Martinho Garcês, Gregório de Castro Mora, Luis Belart, Luís Vahia Monteiro, Rui Vaz Pinto, além das estradas do Galeão, do Caricó e do Morro do Inglês



Além disso, trechos da Estrada do Galeão, na altura da Praça do Avião, e das ruas Luis Vahia Monteiro e Gregório de Castro Morais terão o trânsito bloqueado no período, podendo ser liberadas antes.



Apesar da interrupção do fornecimento, serviços essenciais, como unidades de saúde e segurança, e pacientes dependentes de equipamentos vitais, cadastrados na rede da Light, serão mantidos por geradores.





Na quarta (31), outros trechos das ruas Grão de Areia, Espumas, Antônio Nascimento, Luiz Belart e Ailton Vasconcelos, no Jardim Guanabara, também ficaram sem luz pelo mesmo período de tempo

O advogado Thiago Montenegro, de 39 anos, morador da Rua Aylton Vasconcelos, contou que tem duas filhas pequenas e que a falta de energia frequente tem causado grandes transtornos.



"A light iniciou o corte de luz um pouco mais tarde do comunicado, estimo entre 8h20 e, consequentemente, encerrou um pouco mais tarde, por volta das 18h30. Confesso que foi um enorme transtorno com as minhas filhas menores, sendo a mais velha com 2 anos e a mais nova com 11 meses", explicou.



Thiago disse ainda que os moradores têm ficado extremamente vulneráveis com a falta de luz. "É muito ruim, principalmente quando crianças residem naquela região. Penso que a ausência de energia elétrica por parte da concessionária subtrai a liberdade individual, afinal de contas, poucas coisas podem ser realizadas sem o respectivo serviço", frisou.



Por fim, o advogado comentou também que com as quedas frequentes de energia perdeu alguns produtos do gênero alimentício, mais precisamente, leites e derivados, itens que fazem parte da rotina das suas filhas. Quanto aos eletrodomésticos, ele alega que não teve nenhuma baixa, por enquanto.