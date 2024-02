PM prende 50 torcedores antes de clássico entre Vasco e Flamengo - Reprodução

PM prende 50 torcedores antes de clássico entre Vasco e FlamengoReprodução

Publicado 04/02/2024 16:18

Rio - A Polícia Militar prendeu cerca de 50 torcedores antes do jogo entre Vasco e Flamengo, neste domingo (4), na Região Metropolitana e na Zona Norte do Rio. Em São Gonçalo e Niterói, 32 pessoas foram detidas por policiais do 12° BPM (Niterói) e do 7° BPM (São Gonçalo) durante intenso confronto entre torcedores na Praça do Barreto, em Niterói, neste domingo (4). Na ação também foram apreendidos cinco bastões de madeira. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

No Centro de Niterói, mais três torcedores do Vasco foram presos por policiais do 12° BPM (Niterói). Com eles, foram apreendidos bombas de fabricação artesanal e bastões de madeiras. A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).

Em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, outros quatro torcedores do Vasco foram detidos com bastões de madeira, fogos de artifício e um artefato explosivo O grupo foi localizado por policiais da UPP Barreira do Vasco Tuiuti, na Rua General Almério de Moura.

Mais cedo, o diretor da torcida Jovem do Flamengo e um comparsa foram presos com arma de fogo na Penha. Policiais do 16º BPM (Olaria) apreenderam um revólver e doze munições. A apreensão ocorreu na Rua Santa Basilissa, local tradicional de reunião de torcedores. Os dois foram conduzidos à 22ª DP (Penha).