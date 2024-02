Arma apreendida com o criminoso - Divulgação / Polícia Militar

Arma apreendida com o criminoso Divulgação / Polícia Militar

Publicado 20/02/2024 09:02

Rio - Um criminoso foi baleado, na manhã desta terça-feira (20), durante uma troca de tiros com policiais militares em Ramos, na Zona Norte do Rio. A PM informou que ele e outros bandidos estavam realizando assaltos na região.

Segundo a corporação, os policiais do 22° BPM (Benfica) receberam informações sobre as ações criminosas cometidas pelo grupo. A equipe montou um cerco tático na Rua Cardoso de Morais, onde houve o confronto. O criminosos ferido foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. Não há informações sobre o quadro de saúde do suspeito.



Com ele, os agentes apreenderam uma arma. A PM informou que o policiamento foi reforçado na região e os agentes realizam buscas pelos suspeitos que conseguiram fugir.