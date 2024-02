Na Vila Kennedy, foi feita a apreensão de drogas, uma arma e uma granada - Reprodução

Publicado 21/02/2024 08:19 | Atualizado 21/02/2024 09:10

Rio - As comunidades do Complexo do Chapadão, na Zona Norte, e a Vila Kennedy, na Zona Oeste, são alvo, desde a madrugada desta quarta-feira (21), de operações policiais de repressão ao tráfico de drogas. De acordo com a PM, até o momento, as ações já resultaram na prisão de dois criminosos em flagrante e na apreensão de duas armas, uma granada e drogas.

Uma dessas prisões aconteceu no Complexo do Chapadão, ainda no fim da madrugada, onde um criminoso foi flagrado com uma pistola. A operação na comunidade é realizada por equipes do 41º BPM (Irajá).

Já na comunidade da Zona Oeste, foram apreendidas drogas, uma granada, uma pistola e um carregador. O material estava com um criminoso, que foi preso em flagrante durante a abordagem por agentes do 14º BPM (Bangu).

Domínio do tráfico

As duas comunidades são dominadas pela facção Comando Vermelho (CV), a maior em atividade no estado, e que constantemente realiza investidas em territórios rivais.

A mais recente foi feita por bandidos da Vila Kennedy na favela do Catiri, em Bangu. Na invasão, bandidos da facção rival entraram disparando em uma festa que acontecia na comunidade. Dois DJs que trabalhavam no evento foram baleados e morreram . Outras duas pessoas ficaram feridas.

