Vizinhos tentaram socorrer as vítimas antes da chegada dos BombeirosRede Social

Publicado 22/02/2024 06:38 | Atualizado 22/02/2024 09:12

Rio - Após as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio nesta terça-feira (21), três pessoas morreram, entre elas uma criança de 2 anos, durante desabamentos que aconteceram em Japeri, na Baixada, e em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

Imagens que circulam nas redes sociais registraram o desespero de vizinhos tentando socorrer o menino, que ficou soterrado após uma casa desabar na Rua do Mocambo, no local conhecido como 'Favelinha' em Japeri. Ainda na cidade, uma outra pessoa, ainda não identificada, morreu no bairro Chacrinha. Em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, uma mulher não resistiu após um deslizamento atingir um prédio de três andares.

Casa cai com criança em seu interior,em Engenheiro Pedreira, Japeri -RJ.

MUITA CHUVA NA REGIÃO. pic.twitter.com/5f6z7Wb69A — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) February 22, 2024



Após a tragédia, o avô da criança, muito abalado, revelou ao 'Bom dia Rio', da TV Globo, os momentos de tensão durante a madrugada na tentativa de resgate do menino. Ele contou, que a irmã gêmea da vítima, que também estava na casa, conseguiu ser socorrida com ajuda dos vizinhos e passa bem.



"São muitos anos nessa luta, foram diversas enchentes. Eu tenho muito a agradecer a Deus porque antes de cair aqui, caiu a parede da minha casa, e eu reuni a família toda para vir para cá, seriam 10 pessoas aqui dentro. Então assim, quando chegamos o fato já tinha acontecido, o povo arrancando na unha, com muita luta conseguimos tirar a menina, mas infelizmente o menino não aguentou", lamentou.



Ainda segundo o avô, o neto inalou muito gás embaixo do entulho e da lama devido a um vazamento por causa da queda da estrutura da casa. "Infelizmente é um município que não tem suporte, me chega aqui uma Defesa Civil que nem se quer sabe coordenar uma retirada de alguém, um bairro desse em obra e não existe uma máquina para nos ajudar, foi uma madrugada desgastante. A gente tá cansado, a gente vem com isso desde a emancipação, nunca tivemos ninguém a nosso favor", disse.

Procurada, a Prefeitura de Japeri informou que a Defesa Civil do município esteve no local durante o desabamento e ajudou no resgate das famílias e das crianças. Além de acompanhar a chegada dos bombeiros. Um dos funcionários ainda foi com a família da vítima até a UPA de Queimados.

"O Secretário de Defesa Civil estava no local e foi ele quem entregou o menino para o Corpo de Bombeiros.

Durante todo o período de chuvas outra equipe estava no bairro da Chacrinha com a vítima do outro desabamento. Durante toda a madrugada, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e outros órgãos do governo também estiveram nas ruas, já que foram muitos os episódios e chamados dos moradores", disse em nota.



A Prefeitura informou ainda que está desde as chuvas do dia 13 de janeiro cadastrando famílias em programas sociais, abrigando famílias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.No momento, a cidade está com abrigos em escolas. Ao total, há 21 pessoas desabrigadas.

Deslizamentos no Sul do estado

Devido às chuvas, uma mulher morreu após um deslizamento de terra atingir uma edificação residencial de três pavimentos, na Rua Siqueira Campos, 136, no Centro de Barra de Piraí, no Sul do Estado. Até o momento, os bombeiros conseguiram retirar quatro pessoas com vida dos escombros e seguem nas buscas por outras três vítimas que, segundo relatos, estariam soterradas.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, militares também atuam na Rua Arariboia, no bairro Vila Mariana, em Mendes, também no Sul do Estado, onde outro deslizamento foi registrado. Duas pessoas foram resgatadas com vida, mas há pelo menos mais uma vítima relatada, que seria uma criança de cerca de seis anos.



Ao todo, a corporação foi acionada para mais de 130 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o Estado.



A Operação do Corpo de Bombeiro para resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.



Neste momento, é muito alto o risco hidrológico, em Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Porto Real, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Belford Roxo e Rio de Janeiro com possibilidade de inundações e alagamentos.



É muito alto também o risco geológico em Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Mendes, Paracambi, Queimados e Porto Real, com possibilidade de deslizamentos de terra.

Estragos na Baixada



As chuvas provocaram ainda estragos em diversos pontos do estado, especialmente na Baixada. Como é o caso da cidade de Nova Iguaçu, que registrou em três horas o volume de chuva acima da média histórica de fevereiro.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, por exemplo, aparece



Segundo a Prefeitura, o município está em estágio de alerta máximo. O pico das fortes chuvas aconteceu entre 19h e 21h, quando foram registrados 140mm de chuva, o que representa 116% da média histórica do mês de fevereiro, de 119,8 mm. Para as próximas horas, há previsão de chuva fraca a moderada isolada.



Todo o efetivo da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC) está atuando nas ruas de diversos bairros. Até às 6h desta quinta-feira (22), foram 41 ocorrências. Há aproximadamente 202 pessoas (50 famílias) desalojadas. Por enquanto, não há informações de mortos e feridos.



Ao todo 15 escolas da rede municipal estão com as aulas suspensas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para resgatar moradores que ficaram presos em suas casas em decorrência das inundações.



Dentre as ocorrências, houve desabamento de muro no Jardim Alvorada, 30 registros de alagamentos e inundações em diversos bairros e três deslizamentos de barreiras nos bairros Tinguazinho, Marileia e Austin. Além de um desabamento parcial de imóvel em Inconfidência e dois desabamentos totais, sendo um em Cerâmica e outro também em Austin. Na região foi realizada ainda uma vistoria técnica no Cacuia e dois acionamentos para queda de árvore em Austin, assim como para uma ameaça de desabamento no mesmo bairro.



Por conta do temporal na região, foram abertos Pontos de Apoio em Tinguazinho (Escola Municipal José de Anchieta, Rua da Moenda 92 e Tinguazinho), Morro do DPO (Instituto de Educação, Santa ngela e Rua Santa Rosa, 302, Austin) e Austin (Escola Municipal Walfredo da Silva Lessa e Rua Jaguaré, em Vila Jurema). Estes locais estão aptos a receber aqueles que precisem deixar seus lares. Aos que estiverem em local seguro, a Defesa Civil pede para que evitem se deslocar pela cidade.



Em Belford Roxo, o Rio Botas transbordou deixando a região embaixo d´água.