Marcos Vinicius retirou as gêmeas de um ano e a mãe das meninas de um carroReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/02/2024 09:35 | Atualizado 22/02/2024 12:04

salvou uma família que estava prestes a ser arrastada pela correnteza da enchente em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, criou uma vaquinha para conseguir comprar os móveis perdidos pela família durante o temporal que atingiu o RJ na noite desta quarta-feira (21). Através das redes sociais, Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, contou que quando chegou em casa precisou ajudar o pai e a tia a colocar os móveis para o alto porque a água havia invadido a residência da família. Inicialmente, a meta era de R$ 12 mil, no entanto, o rapaz já arrecadou mais de R$ 30 mil com cerca de mil contribuições. Rio - O jovem quepela correnteza da enchente em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, criou umapara conseguir comprar os móveis perdidos pela família durante ona noite desta quarta-feira (21). Através das redes sociais, Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, contou que quando chegou em casa precisou ajudar o pai e a tia a colocar os móveis para o alto porque a água havia invadido a residência da família. Inicialmente, a meta era de R$ 12 mil, no entanto, o rapaz já arrecadou mais de R$ 30 mil com cerca de mil contribuições.

"Boa noite, pessoal. Estou fazendo uma vaquinha pra ajudar minha tia e meu pai com as perdas depois dessa chuva. Eles perderam os móveis e meu pai perdeu uma geladeira recém comprada, nem pagamos todas as parcelas. Precisamos de ajudar pra repor, quem puder me ajudar agradeço muito, quem não puder, se puder compartilhar agradeço demais", escreveu nas redes sociais.

Durante a madrugada, o rapaz mostrou a casa com lama e os móveis levantados. "Depois de um dia desse, olha como está o quintal da minha tia. Tudo alagado. Está tudo para o alto, mas Deus sabe das coisas", disse no vídeo. Às 4h da manhã, Marcos voltou a filmar a residência da família e diz: "Quase acabando, até que enfim".

Nas redes sociais, o rapaz já é considerado um herói. O gesto de Marcos em salvar a família que seria carregada pela enchente, viralizou na internet. O jovem retirou duas bebês gêmeas de um ano e a mãe das meninas de um carro que estava sendo arrastado pela água. "Parabéns pela coragem e esforço", escreveu um. "Menino iluminado! Sua atitude nos faz acreditar em um mundo melhor!", disse outro.

O jovem estava em ônibus na rua Ministro Lafaiete de Andrade, em Comendador Soares, quando viu o carro preso na enxurrada. Em imagens feitas por testemunhas, o jovem pega as duas meninas pela janela enquanto apoia um pé no ônibus e o outro na roda do carro. Em seguida, o rapaz ajuda a mãe a sair e subir no ônibus. Logo após o resgate, o veículo é levado pela água.

Jovem salva família que estava prestes a ser arrastada pela correnteza da enchente em Nova Iguaçu.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/t1mjnGzuz0 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 22, 2024

O secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Leandro Sampaio Monteiro, também usou as redes sociais para parabenizar Marcos.



"Quero parabenizar o jovem que fez um resgate ainda pouco no município de Nova Iguaçu. O rapaz arriscou sua vida se equilibrando num ônibus para resgatar uma família que estava presa num veículo, que logo após o resgate, foi levado pela correnteza. Herói! Herói! Herói!", escreveu.

Após as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio nesta quarta-feira (21), três pessoas morreram, entre elas uma criança de 2 anos, durante desabamentos que aconteceram em Japeri, na Baixada, e em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.