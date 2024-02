Faixa irá contar com fiscalização eletrônica - Divulgação/CET-Rio

Publicado 28/02/2024 19:08

Rio- A operação da faixa reservada na Linha Vermelha para acesso à Ilha do Governador e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, se inicia na próxima segunda-feira (4), de acordo com a CET-Rio. A faixa, que tem 2.200 m de extensão, vai funcionar na pista sentido Baixada Fluminense no trecho entre a Ponte Oswaldo Cruz (Linha Amarela) e o acesso à Ilha do Governador.



De acordo com os dados da CET-Rio, ao longo de 2023, foi constatado que a distribuição do fluxo viário da Linha Vermelha é de cerca de 90 mil veículos por dia. No trecho, um terço do tráfego (30 mil veículos/dia) segue em direção à Ilha do Governador, e o restante (60 mil veículos/dia) vai para a Baixada Fluminense.

Com o aumento do número de voos no Aeroporto do Galeão, o volume diário de tráfego no acesso à Ilha do Governador aumentou 17%. A variação é entre setembro de 2023 e janeiro de 2024. Até o final de 2024, é esperado que esse volume aumente ainda mais, atingindo cerca de 30%.



"O principal conceito da faixa dedicada é a melhor distribuição dos fluxos, organizando-os e melhorando a fluidez para todos (tanto para quem vai em direção à Ilha, quanto para quem vai em direção à Baixada)", afirmou a pasta.

Das quatro faixas existentes no trecho, apenas a faixa mais à esquerda do fluxo será dedicada para o acesso à Ilha do Governador e ao Aeroporto, fato que não reduzirá a capacidade de escoamento da via no sentido Baixada Fluminense, tendo em vista que a Linha Vermelha, após o acesso à Ilha possui as mesmas três faixas de rolamento seguindo naquela direção.

"Além disso, a faixa dedicada irá evitar o estrangulamento na bifurcação Ilha/Baixada, impedindo que os veículos provenientes da faixa da esquerda bloqueiem o acesso à Ilha e também interfiram no fluxo dos veículos que seguem em direção à Baixada. A melhor organização dos fluxos com os veículos previamente distribuídos nas faixas de acordo com seus destinos resultará em melhoria de fluidez para o trânsito ao longo de todo o trecho", informou a CET-Rio por meio de nota.

A faixa somente poderá ser utilizada por veículos que estejam na Linha Vermelha e que tenham como o destino a Ilha do Governador/Galeão. Os veículos que seguem para outros destinos deverão utilizar as outras faixas de circulação disponíveis.

Para garantir que a faixa seja respeitada, a fiscalização eletrônica será implantada em todo o trecho. O sistema de fiscalização será feito por meio de leitura dupla das placas, ou seja, os veículos que utilizarem a faixa dedicada deverão obrigatoriamente seguir para Ilha do Governador, pois caso sigam em outras direções, o sistema de fiscalização detectará que o veículo não conservou-se na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação.

A transposição da faixa contínua pelo condutor irá gerar uma infração média, com multa no valor de R$130,16 e quatro pontos na carteira. Toda a sinalização específica será implantada, tanto vertical (placas de regulamentação), quanto horizontal (pinturas no pavimento) deixando claro para os motoristas as regras de utilização e o trecho onde estará em funcionamento a faixa dedicada.



A primeira semana de operação da faixa dedicada será educativa, na qual agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal orientarão os motoristas que trafegam nesse trecho da Linha Vermelha. A partir do dia 11 de março, passado o momento inicial de conhecimento do novo cenário pelos motoristas, o sistema de fiscalização eletrônica estará ativado e apto para identificar as eventuais infrações daqueles que deixarem de atender o estabelecido pela regulamentação.