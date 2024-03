Bernardo Bello Pimentel Barboza é apontado pela Polícia Civil e pelo MPRJ como um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, posto esse assumido após se separar da mulher, Tamara Garcia, filha do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho. Na tomada de poder, Bello também rompeu com toda a família, conhecida como ?Clã Garcia?