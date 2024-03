Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador - Divulgação

Publicado 18/03/2024 13:15 | Atualizado 18/03/2024 13:17

Rio - Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego realizada, nesta segunda-feira (18), fiscaliza condições de trabalho dos funcionários dos aeroportos do Rio. Chamada de Plano de Voo, a ação apura escalas de serviço e modelos de contratação, além de questões de segurança quanto aos processos de abastecimento e estocagem de combustível de aeronaves.

Os principais focos da operação são os aeroportos Internacional Tão Jovem, na Ilha do Fundão, Zona Norte, e o Santos Dumont, no Centro do Rio. Ao todo, 50 agentes do ministério participam da fiscalização dos locais.

A operação tem como base denúncias de funcionários de empresas terceirizadas e companhias aéreas que atuam nos dois aeroportos.

"Vamos focar na jornada e verificação das escalas, mas também na verificação dos itens da segurança do trabalho, que envolvem a área de vivência, maquinário, armazenamento de combustível e abastecimento de aeronaves", explicou a auditora fiscal do trabalho, Bárbara Rigo.



Nos portos

O Ministério do Trabalho e Emprego já havia realizado uma operação similar, na última semana, no porto do Rio. Na ocasião, 25 caminhões foram impedidos de entrar no porto por informações irregulares, 60 notificações foram aplicadas à contratantes para apresentar documentos de trabalhadores. Além disso, duas operações foram impedidas por risco á segurança de trabalhadores.