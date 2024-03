Uma mulher morreu durante um tiroteio na Av. Pastor Martin Luther King - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Uma mulher morreu durante um tiroteio na Av. Pastor Martin Luther KingReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 09:09 | Atualizado 21/03/2024 13:25

Rio - Uma mulher morreu, na manhã desta quinta-feira (21), após ser baleada durante uma tentativa de arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura de Inhaúma, Zona Norte do Rio. A vítima, Flávia Benedito Pedrosa, de 30 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. Na ação, um homem e um policial militar ficaram feridos.

Inicialmente, a Polícia Militar informou que um agente à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com os bandidos, que fugiram. No entanto, no início da tarde, a corporação esclareceu que o policial que estava de folga, ao perceber a ação, fugiu de seu veículo a pé, deixando inclusive sua arma dentro do carro, momento em que os criminosos atiraram. Durante os disparos, o PM conseguiu se abrigar e sofreu apenas algumas escoriações.

O carro do policial, um Honda Fit vermelho, colidiu em um Jeep Renegade branco, onde estava Flávia. Ela foi baleada ainda dentro do automóvel, que ficou com duas marcas de tiro no vidro frontal e sangue no lado do motorista. Em meio ao tiroteio, um motociclista se assustou e também sofreu um acidente, mas teve ferimentos leves.

Segundo testemunhas, a mulher foi atingida na cabeça. "Quando a vi no chão achei que ela teria desmaiado pelo susto, colocamos uma atadura na cabeça para ajudar e ela foi para o hospital. Trabalhando aqui muito mau cabeça só pensando nela, foi guerreira, lutou para viver. Vai com Deus, força a todos familiares", lamentou um homem que passava pela região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, às 6h12, o quartel de Ramos foi acionado para atender a ocorrência, que aconteceu na frente do Cemitério de Inhaúma. No local, os militares constataram o acidente e foram informados de que Flávia já havia sido levada ao hospital. Já o motociclista foi atendido pela corporação e depois liberado.

Ainda durante a manhã, O DIA esteve no local do crime e flagrou as marcas de tiro no vidro frontal do Jeep Renegade, que ficou com a porta aberta e muito sangue pelo chão. A área foi isolada para a perícia da Polícia Civil e o policiamento reforçado na região.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da avenida precisou ser interditada, no sentido Del Castilho, também na Zona Norte.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso para apurar a autoria e esclarecer a dinâmica do crime.

Violência em Inhaúma



Nas redes sociais, moradores e frequentadores reclamaram da violência e falta de segurança na região. A Avenida Pastor Martin Luther King Jr., por exemplo, já foi palco de diversos conflitos armados.

No dia 16 de fevereiro, um ônibus foi incendiado no local , impossibilitando a passagem de outros veículos. A ação ocorreu devido a um confronto entre criminosos rivais em Costa Barros.

Em novembro do ano passado, um suspeito morreu e outros três ficaram feridos , na altura de Colégio, na Zona Norte, após outra intensa troca de tiros com policiais militares.

"Todos os dias tem arrastões nessa rua, não tem hora, de manhã de tarde a noite! Eles já estão acostumados a roubar todos os dias aí, e ninguém faz nada! Agora vai diminuir porque vai ficar polícia, mas daqui a pouco volta tudo de novo, é só a polícia ir embora que volta o arrastão", disse uma moradora.

"Inhaúma tá largado as traças, moro aqui. Único dia que tem policiamento por aqui é quando tem blitz do Detran", disse outro.

Em mais comentários, internautas reforçam a frequência de assaltos na avenida. "Todo dia a mesma coisa".