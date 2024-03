Deputado federal Washington Quaquá - Divulgação: Câmara dos Deputados

Publicado 21/03/2024 14:20 | Atualizado 21/03/2024 16:10

Rio - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o deputado federal Washington Quaquá (PT) vão visitar a quadra da Mangueira, nesta sexta-feira (22), a partir das 14h. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Samba e da Valorização do Carnaval, Quaquá quer mais envolvimento do governo Lula no apoio a projetos que incentivem a indústria criativa, valorizando o samba, maior manifestação cultural do país.

"Será importante trazer o ministro para um dos lugares mais icônicos do samba no Rio. Tudo que precisamos é de mais investimentos, além de políticas públicas", disse o deputado.

Ministro e parlamentar serão recepcionados por integrantes da Velha Guarda, baianas, passistas, entre outros segmentos da escola. Quaquá e Alexandre Padilha visitam, também, os espaços dedicados aos projetos sociais desenvolvidos pela Mangueira e se reúnem com lideranças comunitárias, populares e do carnaval:

"Temos que ouvir a comunidade, entender suas necessidades e fazer essas ideias circularem pelo governo", afirmou Quaquá, que também é vice-presidente do PT Nacional.

No estado do Rio de Janeiro, mais de 223 mil empresas já registraram em 2024 atividades ligadas à indústria do carnaval. Entre os municípios com mais negócios está Maricá, administrado desde 2009 pelo PT, partido de Quaquá e do ministro Alexandre Padilha.