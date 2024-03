Rio Quitandinha transbordou e invadiu ruas do Centro de Petrópolis - Reprodução

Rio Quitandinha transbordou e invadiu ruas do Centro de PetrópolisReprodução

Publicado 22/03/2024 14:57 | Atualizado 22/03/2024 15:06

Rio - A chuva forte que atinge Petrópolis, na Região Serrana do Rio, já deixou ruas alagadas, na tarde desta sexta-feira (22). A Rua Coronel Veiga, uma das principais vias da cidade, foi interditada devido o transbordo do Rio Quitandinha. A previsão indica que o volume acumulado em 24h deve chegar a 200mm no município. A cidade entrou em estágio de alerta às 14h50, o nível mais alto de preocupação.



A Prefeitura de Petrópolis anunciou a interdição da Rua Coronel Veiga às 14h05. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o Rio Quitandinha transbordando e atingindo a via. O Alerta de Cheias, programa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), indica Alerta Máximo para transbordo na região. Outros pontos da cidade também registraram chuva forte, inclusive com sirenes tocando. Veja imagens:

Visão do meu apartamento que dá pros fundos do prédio em Petrópolis, RJ. Sirenes tocando. Caos. Medo. Apenas 1 hora de chuva forte e a rua já está assim. A chuva só está piorando e a previsão é não parar até a noite de amanhã. Deus proteja o Rio de Janeiro. #CHUVASRJ pic.twitter.com/2fmM6Wq3sl — samuca (@kreaghin) March 22, 2024 Chove forte do Centro Histórico de Petrópolis #CHUVARJ pic.twitter.com/nrSdQTyY28 — Alerta Rio 24 Horas (@AlertaRio24Hrs) March 22, 2024 A cidade está com risco muito alto de alagamentos, inundações e deslizamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Segundo a prefeitura, pelo menos oito ocorrências já foram registradas no município, como alagamentos e bolsões d'água, e que nenhuma vítima foi registrada até o momento. A cidade está com risco muito alto de alagamentos, inundações e deslizamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Segundo a prefeitura, pelo menos oito ocorrências já foram registradas no município, como alagamentos e bolsões d'água, e que nenhuma vítima foi registrada até o momento.

A Defesa Civil de Petrópolis recomendou o fechamento do comércio do Centro Histórico devido à inundação ao longo da Rua do Imperador. O órgão destacou que abriu os protocolos de risco de deslizamento e fez o acionamento do segundo toque do sistema de sirenes no primeiro distrito de Petrópolis, nas localidades de São Sebastião, Vila Felipe, Dr. Thouzet, Independência e 24 de Maio.



A previsão para as próximas horas, devido a uma atuação de uma frente influencia o tempo em Petrópolis, é de de chuva de intensidade moderada a muito forte para com possibilidade de ocorrência de rajadas de ventos e descargas atmosféricas.

Medidas adotadas:

Como forma de prevenção, as aulas da rede municipal desta sexta-feira (22) foram suspensas. A prefeitura abriu 67 pontos de apoio, que funcionam independentemente do acionamento de sirenes. Órgãos municipais também receberam ponto facultativo, exceto setores essenciais.



São três abrigos na cidade para ajudar à famílias que fiquem desabrigadas: prédio da Rua Floriano Peixoto (as obras na unidade estão praticamente encerradas e 26 apartamentos já estão disponíveis); Sítio São Luiz, no Retiro; e prédio do Santa Isabel, no Caxambu.



Houve também um reforço na limpeza urbana com antecipação do início da coleta de lixo, de 6h para 5h, e pagamento de hora-extra para funcionário para a intensificação da remoção de entulho e limpeza de bueiros, além da ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).