Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018Divulgação

Publicado 24/03/2024 15:28

Rio - Após as prisões dos acusados pela mentoria intelectual da morte de Marielle Franco, o Governo do Estado defendeu, no início da tarde deste domingo (24), uma punição exemplar para todos os agentes públicos envolvidos na morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Segundo o comunicado oficial, três delegados indicados pela secretaria de Polícia Civil e aprovados pela Polícia Federal participaram da operação desta manhã.

"O desfecho do brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes é um passo importante para enfrentarmos o crime organizado em nosso estado. A participação, seja qual for, de agentes públicos neste crime, será rigorosamente apurada para que sejam punidos exemplarmente", defendeu a nota do governo.



Ainda segundo o documento, a Corregedoria Geral Unificada, sob a liderança do desembargador Antônio José Ferreira Carvalho, também irá apurar a conduta do ex-chefe de polícia Rivaldo Barbosa, além dos demais alvos da operação como o ex-titular da Divisão de Homicídios (DH) Giniton Lages.

A nota fala no uso do "devido rigor necessário" para apurar os fatos. "Continuamos apoiando as instituições para o desfecho final desse crime", finaliza.

Ex-chefe de Polícia Civil

O ex-chefe de Polícia Civil Rivaldo Barbosa foi apontado pelos investigadores responsáveis pela prisão como responsável por obstruir o avanço do caso Marielle. O delegado assumiu o posto maior na corporação um dia antes da morte de Marielle Franco, em 13 de março de 2018. Antes disso, Rivaldo era o responsável pelo comando da Divisão de Homicídios.

Segundo as investigações, Rivaldo teria recebido propina para evitar que as investigações avançassem. Em relatório da PF recebido pelo Ministério Público, foram identificadas transferências com a quantia de R$ 400 mil para Rivaldo. A suspeita é que esse dinheiro teria sido pago para frear o caso da vereadora.

O ex-chefe da Polícia Civil foi citado na delação premiada do ex-PM Ronnie Lessa e havia sido nomeado pelo general Walter Braga Netto.

Murder Inc

Também foram presos os irmãos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro. A operação Murder Inc. tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. A polícia ainda investiga os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.