No Brasil inteiro são quase 40 milhões de animais abandonados - Divulgação/ New Africa

No Brasil inteiro são quase 40 milhões de animais abandonados Divulgação/ New Africa

Publicado 25/03/2024 18:54 | Atualizado 25/03/2024 18:57

Rio - O abandono de animais atingiu níveis elevados no estado do Rio no ano de 2023. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são cerca de 3,4 milhões de animais abandonados. Destes, 2,2 milhões são cães e 1,2 milhões são gatos. No Brasil inteiro, de acordo com a OMS, esse número sobe para quase 40 milhões.



"Infelizmente, o Rio de Janeiro vive um grande aumento do abandono de animais. É preciso lembrar de que, além de um ato cruel, o abandono é crime previsto na Lei Federal nº 9.605, com penas de 1 a 5 anos de prisão. Também é importante investigar e responsabilizar os autores do abandono e conscientizar a população de que os animais têm sentimentos e sofrem", diz o vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Comissão de Saúde Animal da Câmara do Rio.



A ONG Ajuda Patas informou que, só nesta semana, 7 cães entre vira-latas e de raça abandonados foram resgatados. O local abriga hoje cerca de 400 animais.



Segundo a ONG, é necessário reforçar a importância da castração dos animais resgatados. A protetora Bruna Aranha, moradora do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, ajuda a cuidar dos gatos da comunidade e dos que tem em casa, um total de aproximadamente 30 animais. Hoje todos são castrados mas, segundo ela própria, demorou anos para conseguir fazer todos os procedimentos.



Bruna diz que, mesmo fazendo todas as cirurgias em clínicas populares, o valor, que deveria ser entre R$ 80 e R$ 100, sempre acabava girando em torno de R$ 900 devido aos exames. Ela diz que descobriu alguns programas de castração gratuitos, mas que a procura é maior que a demanda.



Castração Gratuita no Estado do Rio



O Castramóvel 4 patas é um projeto de castração social com o objetivo de oferecer castração gratuita e democratizar o acesso à cirurgia no Estado do Rio de Janeiro. Os agendamentos podem ser feitos através do site ou aplicativo do projeto.



Na cidade do Rio, o programa 'Bicho Rio', da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, garante a oferta de atendimento veterinário gratuito, realizando cirurgias de esterilização de cães e gatos pertencentes aos moradores do município.