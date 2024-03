Deputado federal Darci de Matos (PSD-SC) - Mario Agra / Câmara dos Deputados

Deputado federal Darci de Matos (PSD-SC)Mario Agra / Câmara dos Deputados

Publicado 26/03/2024 15:07 | Atualizado 26/03/2024 15:14

Rio - O deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), relator do processo sobre a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, votou por manter a detenção dele. Brazão foi apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos supostos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele foi preso no domingo, no Rio de Janeiro, junto com seu irmão, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa

“É possível aferir a movimentação de DOMINGOS, CHIQUINHO e RIVALDO no sentido de criar obstáculos à regular tramitação da elucidação dos fatos que circundam o homicídio de Marielle e de Anderson, de modo a sinalizar, de forma cristalina, a perenidade de suas condutas”, argumenta Matos.

A CCJ promove uma votação a respeito do caso nesta terça-feira (26) - com mais de uma hora de atraso. Depois, o afastamento precisará ser votado pelo plenário da Casa Baixa.

A Constituição Federal determina que, por ser parlamentar, Chiquinho Brazão tem o mandato inviolável civil e penalmente - exceto nos casos de prisão em flagrante por crime inafiançável. Por isso, caberá à Câmara dos Deputados analisar a decisão.

A prisão do deputado foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) . Nesta segunda-feira (25), os 11 ministros da Suprema Corte seguiram o entendimento sobre a prisão do parlamentar.

"Ante o quadro acima exposto, considerando presentes os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade, além de estar adequadamente fundamentada, meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada, à unanimidade, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inquérito nº 4.954/RJ, nos termos do projeto de resolução em anexo", diz um trecho do voto de Darci de Matos.

Processo

Por se tratar de uma matéria urgente, o parecer de Darci pela CCJ poderá ser analisado diretamente pelo plenário da Câmara, em sessão marcada por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara. Antes da sessão, Chiquinho Brazão será notificado.

Durante a sessão, a defesa do parlamentar terá direito de falar por 15 minutos em três ocasiões: antes da leitura do parecer, após a leitura e depois da discussão.

Após a leitura e a discussão do parecer, os deputados devem votar sobre a manutenção da prisão. O quórum é de maioria absoluta, ou seja, 257 deputados. A votação é aberta. Após a decisão da Casa, a presidência da Câmara promulga a resolução durante a sessão.