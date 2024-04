Drogas apreendidas durante a ação da PM - Divulgação / Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a ação da PMDivulgação / Polícia Militar

Publicado 04/04/2024 08:58 | Atualizado 04/04/2024 11:23

Rio - A Polícia Militar prendeu 10 traficantes durante uma operação na comunidade da Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio. O objetivo da ação é combater o roubo de veículos e prender criminosos envolvidos em disputas territoriais na região. A operação ainda está em andamento.

Segundo a corporação, os agentes do 14º BPM (Bangu) foram atacados durante uma abordagem policial a um veículo em atitude suspeita, na Rua Marechal Soares De Andréia, em Realengo, na Zona Oeste. A PM informou que houve confronto e os suspeitos fugiram para o interior da comunidade.

Em seguida, outra equipe da polícia conseguiu prender o grupo. Com os suspeitos, os policiais apreenderam pistolas, granadas, rádios transmissores e drogas. Todo o material será encaminhado à 33ª DP (Realengo), onde a ocorrência foi registrado.

A PM atua também nas comunidades Curral da Égua, 77, Minha Deusa, Conjuntão, Cosme e Damião, Jardim Novo e Light, nos bairros de Padre Miguel e Realengo, na Zona Oeste.

Na Zona Norte, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora atuam nos morros São João, da Matriz e do Quieto, nos bairros do Engenho Novo, Sampaio e Vila Isabel. A ação visa combater os roubos de veículo e as disputas territoriais na região.

Na Baixada Fluminense, as comunidades do Castelar, Palmeira e Rola, em Belford Roxo, também são alvos de operação. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Disputa territorial

moradores dessas áreas são frequentemente pegos no fogo cruzado, vivenciando um clima de medo e insegurança constante. A tentativa do tráfico e da milícia em tomar o controle de uma área neutra tem desencadeado confrontos violentos entre os dois grupos, resultando em um aumento da violência nas comunidades locais. O controle de territórios é fundamental para o tráfico de drogas, uma vez que essas áreas servem como pontos de venda e distribuição de entorpecentes, além de serem fonte de renda para as organizações criminosas. A busca pelo controle de comunidades da Zona Oeste entre traficantes e milicianos faz com que os, vivenciando um clima de medo e insegurança constante. A tentativa do tráfico e da milícia em tomar o controle de uma área neutra tem desencadeado confrontos violentos entre os dois grupos, resultando em um aumento da violência nas comunidades locais. O controle de territórios é fundamental para o tráfico de drogas, uma vez que essas áreas servem como pontos de venda e distribuição de entorpecentes, além de serem fonte de renda para as organizações criminosas.