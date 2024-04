Na foto, nova tutora da gata, secretário de Defesa dos Animais, vereador e delegado da DPMA - Reprodução

Na foto, nova tutora da gata, secretário de Defesa dos Animais, vereador e delegado da DPMAReprodução

Publicado 04/04/2024 13:48 | Atualizado 04/04/2024 14:40



Rio - A mulher flagrada agredindo uma gata de rua, na tarde de quarta-feira (3), em Realengo, na Zona Oeste do Rio, é aguardada na delegacia para para prestar depoimento nesta quinta-feira (4) na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), no Centro do Rio. O caso, inicialmente registrado na 33ª DP (Realengo), foi encaminhado à especializada, que dará continuidade às investigações.

A gatinha costumava receber comida e ser cuidado por vizinhos e comerciantes da região. Em imagens que circulam nas redes sociais, a agressora justificou que o animal era "violento" e teria atacado sua filha de 4 anos. O caso aconteceu na Rua Aratiba, em frente a um hortifruti.



No vídeo, a mulher aparece segurando a gata pelo pescoço, batendo e a sacudindo. Em seguida, ela leva o animal para casa ameaçando matá-lo.

O boletim foi feito pelo vereador Luiz Ramos Filho após a repercussão das imagens nas redes sociais. Nesta quinta, o parlamentar, acompanhado do secretário de Defesa e Proteção dos Animais do Rio, Flávio Ganen, e da nova tutora da gata foram à DPMA prestar depoimento. Além do recolhimento das oitivas, o felino passou por uma perícia.

"A bichinha está com as patas muito machucadas e vai fazer todos os exames. Vamos cobrar da polícia as providências cabíveis. Esse caso não pode ficar impune", disse Ramos Filho.