O caso aconteceu na Rua Leopoldo Bulhões - Google Street View

Publicado 15/04/2024 13:23 | Atualizado 15/04/2024 13:24

Rio - Um homem foi baleado durante um tiroteio na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, na Zona Norte, nesta segunda-feira (15). Segundo testemunhas, criminosos passaram no local atirando de dentro de um carro.



A vítima ainda não foi identificada. No entanto, as primeiras informações apontam que o homem estaria trabalhando em uma barraca de frutas quando foi atingido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Manguinhos foram acionados e verificaram que a vítima deu entrada na UPA do bairro. O policiamento foi reforçado na região e a ocorrência ainda está em andamento.



Em função de tiroteio nas proximidades da estação Triagem, trens dos ramais Belford Roxo e Saracuruna chegaram a parar por volta de 1h, mas a situação foi normalizada a partir de 12h.