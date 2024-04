Fiscalização do Ministério do Trabalho no Porto do Itaguaí - Reprodução

Fiscalização do Ministério do Trabalho no Porto do ItaguaíReprodução

Publicado 17/04/2024 19:31 | Atualizado 17/04/2024 19:48

Rio - Em meio à Operação Porto Seguro realizada nesta quarta-feira (17), no Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Auditores Fiscais do Trabalho interditaram um maquinário depois que um operário perdeu o braço em um grave acidente, ocorrido no início de abril.

A equipe de fiscalização também constatou que equipamentos usados pelo empregado relacionadas ao manuseio do minério e carvão também apresentaram defeitos no Píer.

As irregularidades foram registradas durante a segunda etapa da operação. Os auditores também vistoriaram a segurança das carretas que entram no porto . O número de veículos abordados e das identificadas como irregulares ainda não foi divulgado.

A segunda etapa começou na terça-feira (16), quando os auditores impediram a entrada de 32 carretas no Porto do Rio por não estarem de acordo com a legislação. No total, 88 auditores participam da operação durante esta semana, no Porto do Rio e no Porto de Itaguaí.

A Operação Porto Seguro apura denúncias sobre supostos desrespeitos às leis trabalhistas. A vistoria segue nesta quinta-feira (18). A primeira etapa ocorreu no dia 13 de março.