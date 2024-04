Inauguração do projeto "Aqui tem história" na Praça XV - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 13:59 | Atualizado 25/04/2024 15:15

Rio - Foi inaugurado, nesta quinta-feira (25), na Praça XV, no Centro da cidade, o projeto "Aqui tem memória", que vai promover a instalação de placas informativas em monumentos, estátuas, pontos históricos e culturais do Rio. A cerimônia foi realizada em frente ao chafariz do Mestre Valentim.

A professora de história e guia de turismo Maria Lúcia dos Anjos esteve na inauguração do projeto e destacou que com as placas, não só os turistas serão beneficiados, mas também a população local, que ganha a oportunidade de conhecer a história de seus pontos turísticos.



"Acredito que a importância desse projeto para o turismo carioca é enriquecer de informações tanto turistas, nacionais e internacionais, como também a população local, tão carente de educação. Assim como um apoio aos guias e professores da cidade do Rio de Janeiro", explicou.



E completou: "Esse projeto pode contribuir muito para o cenário do turismo, já que pode trazer informações da história da cidade, também para o turista que viaja sem um guia. Além de contribuir com os próprios guias de turismo, dando apoio com informações bem fundamentadas."



Nesta primeira fase, estarão disponíveis 9 placas na Praça XV e entorno e mais duas em outros lugares importantes da cidade: uma na estátua de São Sebastião, na Glória e a outra, nos Arcos da Lapa.



CIRCUITO1: Praça XV e arredores

1. Chafariz do Mestre Valentim

2. ⁠Estátua D. Joao VI

3. Estátua João Cândido ( Almirante Negro)

4. Estátua General Osório

5. Paço Imperial

6. Arco do Teles

7. Mercado Municipal | Albamar

8. Igreja N.S. do Monte do Carmo

9. Igreja N. S. do Carmo da Antiga Sé



CIRCUITO2: Lapa e Glória



10. Arcos da Lapa

11. Estátua São Sebastião



Para a guia de turismo Eliane Cavalcante, as placas vão mudar a experiência dos turistas que visitam os pontos sozinhos e também dos que visitam os pontos turísticos acompanhados de guias.



"A placa tanto ajuda o turista que está independente, que ao acessar o QR Code vai ter acesso a toda a característica, o que significa aquele atrativo que ele está visualizando, e também dá apoio ao guia para poder ilustrar ao turista, ao acessar o QR Code, como era antigamente. Tem fontes históricas ali, fotos antigas que podem também ajudar a ambientar e melhorar a experiência do turista", disse.



A inauguração contou com a presença da secretária municipal de Turismo, Daniela Maia. O prefeito em exercício no Rio, Luiz Antônio Guaraná, também estaria presente, mas por conta de um problema na agenda, não conseguiu comparecer.



"É uma alegria estar aqui nesse momento, a gente batalhou para sair esse projeto. O projeto Aqui tem memórias é perfeito, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma potência para essa economia de turismo, que a gente aproveita pouco. A cidade é histórica, cultural, a gente tem tudo e a gente precisa valorizar o que é nosso", expôs.

O chafariz do Mestre Valentim, onde ocorreu a inauguração, é um importante monumento histórico da cidade. Instalado em substituição ao primeiro chafariz, foi construído em 1789, na beira do novo cais, por Mestre Valentim. Na obra nova, foram aproveitados a cantaria e os mármores da primeira construção. A nova localização do chafariz possibilitou um espaço mais adequado às manobras militares realizadas na praça e para a “aguada” dos navios aportados no próprio cais. O chafariz era abastecido com água do Rio Carioca.

Mestre Valentim foi um dos principais artistas do Brasil colonial, tendo atuado como escultor, entalhador e urbanista no Rio Antigo. O monumento é um chafariz, inaugurado em 1789, no Largo do Paço, e é um dos símbolos do barroco carioca, em formato de prisma, todo em granito, trazendo uma esfera armilar – no topo da pirâmide – símbolo da tecnologia náutica portuguesa, tanto que é popularmente conhecido como chafariz da pirâmide.