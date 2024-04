Cassinos clandestinos de Piruinha são alvos de operação do MPRJ e Polícia Civil - Divulgação/MPRJ

Publicado 30/04/2024 10:48 | Atualizado 30/04/2024 16:42

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil realizaram, na manhã desta terça-feira (30), a 'Operação Bancarrota' contra a organização criminosa liderada pelo contraventor José Caruzzo Escafura, de 94 anos, o Piruinha. Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas à exploração do jogo do bicho e máquinas de caça-níqueis.



Segundo o MPRJ, entre os endereços estão a sede do Clube Oposição, na Abolição, e do Clube Grêmio Recreativo Vera Cruz, em Piedade, ambos na Zona Norte. De acordo com o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), nesses dois endereços funcionam cassinos.

As investigações revelaram que todos os alvos da operação são ligados a Piruinha. Além disso, os agentes também verificaram endereços de integrantes da organização criminosa, responsáveis por promover e gerenciar as casas de jogos ilegais, bem como bares e comércios, que dispõem de máquinas de caça-níqueis.



Os mandados, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital, foram cumpridos nos bairros do Engenho Novo, Bento Ribeiro, Jacarepaguá, Realengo, Madureira, Cascadura, Brás de Pina e Cavalcanti.



A proibição de cassinos no Brasil é proibida desde 1946. O decreto foi assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra sob o argumento de que os jogos de azar eram degradante para o ser humano.

Até o momento, não há mandado de prisão expedido contra Piruinha. Na semana passadaele foi absolvido da acusação de ser o mandante da morte de Natalino José do Nascimento Espínola , o Neto, que era dono de uma loja de carro.

Quem é Piruinha?



Piruinha exerce há décadas o domínio do jogo do bicho que é explorado em diversas regiões da cidade, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma. Além disso, ele recebe outras áreas por exploração de jogos de azar para outros contraventores, dentre elas as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e Praça Seca.



Paralelamente ao jogo, explorava outras atividades, como motéis em bairros da Zona Oeste. O bicheiro também foi investigado por uma suposta ligação com uma quadrilha de abortos clandestinos.



Em junho de 2017, Haylton Carlos Gomes Escafura, filho de Piruinha, foi encontrado morto em um hotel na Barra da Tijuca, ao lado da mulher, a policial militar Franciene de Souza. A Polícia Vicil afirma que o motivo da execução foi a disputa pelos pontos de venda de máquinas caça-níqueis.