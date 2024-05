Deputado federal Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como Bebeto - Reprodução

Publicado 01/05/2024 16:13 | Atualizado 01/05/2024 16:30

Rio - O Deputado federal Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como Bebeto (PP) sofreu uma tentativa de homicídio nesta quarta-feira (1°) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



O ataque ocorreu na Avenida Comendador Teles, bairro Vilar dos Teles. De acordo com relatos de testemunhas, o segurança do deputado reagiu à ação e atirou contra os criminosos.

A Polícia Militar informou que agentes do 21° BPM (São João de Meriti) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto, em um dos acessos à Comunidade Trio de Ouro, em São João de Meriti. De acordo com o comando da unidade, o suspeito já havia fugido do local do fato no momento da chegada dos agentes.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi ouvida e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.



Não há informações sobre feridos. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).