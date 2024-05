Chegada de doações de cariocas para as vítimas das enchentes no RS - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Chegada de doações de cariocas para as vítimas das enchentes no RSReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/05/2024 17:04 | Atualizado 07/05/2024 17:25

Rio - A ONG Ação da Cidadania promove uma campanha emergencial para enviar doações ao Rio Grande do Sul, que vive situação de calamidade por causa do transbordo dos rios e das fortes chuvas que castigam o estado desde sexta-feira passada (3). Para facilitar as doações, a organização inaugurou um ponto de coleta em sua sede nacional, localizada no bairro da Gamboa, na Zona Portuária do Rio. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

A campanha 'Emergências' está mobilizada para a arrecadação e distribuição de cestas básicas, itens de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, água, sucos em caixa não refrigerados, leite em pó, alimentos de consumo imediato para cozinhas solidárias locais, cobertores, colchões e ração.



Outros pontos físicos de doação já estão em funcionamento no estado gaúcho desde o início da tragédia, sob coordenação dos comitês locais da Ação.



"Iniciamos a campanha na semana passada, assim que as primeiras notícias começaram a chegar através das nossas lideranças locais. Desde então, chegamos a doações financeiras que equivalem a mais de 1,6 mil toneladas, entre alimentos, água, itens de higiene e limpeza, mobiliário, eletrodomésticos", explicou Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.



A Ação da Cidadania também aceita doações financeiras, por meio do seu site oficial e pelo pix:sos@acaodacidadania.org.br. Com parte do valor arrecadado, a organização enviou três toneladas de mantimentos à população gaúcha por via terrestre nesta segunda-feira (6). Kiko esclarece que a Ação da Cidadania atua a curto, médio e longo prazo.



Nesta terça (7), a ONG levou 10 toneladas de alimentos e mil kits de higiene e limpeza para a base da Força Aérea Brasileira no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio. O apoio da FAB é necessário uma vez que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e algumas rodovias de acesso ao Rio Grande do Sul permanecem bloqueadas.



Fundada há 31 anos, a Ação da Cidadania mantém, desde 2021, um canal específico de arrecadação e entrega de donativos para regiões acometidas por catástrofes e desastres naturais. A iniciativa já levou suporte para municípios do Maranhão, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Acre, Roraima, Alagoas e Pernambuco.

O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 90 confirmadas e quatro em investigação nesta terça-feira, 7. Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil, o número de feridos também subiu para 361, e ao menos 132 pessoas desaparecidas.

Os dados ainda mostram que mais de 155 mil estão desalojadas e mais de 48 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 388 cidades foram afetadas e mais de 1,3 milhão pessoas sofrem com as inundações.