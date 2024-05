PMs apreenderam e granadas, pistolas, rádios, carregadores e munições - Reprodução

Publicado 19/05/2024 12:42 | Atualizado 19/05/2024 12:54

Rio - Dois suspeitos morreram e um ficou ferido após uma troca de tiros com policiais militares, neste domingo (18), em Barros Filho, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVe) patrulhavam a Estrada João Paulo, sentido Madureira, altura do número 3.379, quando avistaram ocupantes de um carro, segundo eles, em atitude suspeita.



Os PMs deram ordem de parada, que não foi obedecida. Durante a perseguição, os bandidos atiraram nos policiais, que revidaram.



Houve confronto e os criminosos tentaram fugir, quando capotaram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte de dois suspeitos. Um outro ocupante do carro ficou ferido e foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, onde está preso.

Foram apreendidas duas pistolas, três granadas, rádios, carregadores de fuzil e diversas munições, além do veículo.