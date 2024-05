PMs do Bope e do 17º BPM (Ilha do Governador) negociam com sequestrador - Reprodução

Publicado 20/05/2024 13:12 | Atualizado 20/05/2024 13:57

Rio - Uma equipe da PM libertou duas mulheres feitas reféns por um homem da própria família, no início da tarde desta segunda-feira (20), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Os agentes ainda tentam negociar o rendimento do criminoso, que está armado com duas facas e já era alvo de medida protetiva. A ação é coordenada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 17º BPM (Ilha do Governador), apoiada por agentes do Programa Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, chegou ao local inicialmente após denúncias de que o homem mantinha as familiares reféns.



No endereço, os agentes constataram que a vítima já havia registrado queixa contra o homem que descumpriu a medida imposta pela Justiça.



Durante a negociação, uma equipe do Bope também foi acionada para a residência e as duas mulheres que vinham sendo feitas reféns, sob a ameaça de duas facas, foram libertas. O homem responsável pelo sequestro, contudo, ainda segue negociando com os PMs sua rendição.