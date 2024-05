Bilheteria do Estádio Olímpico Nilton Santos abriu para venda dos ingressos por volta das 12:30h - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 21/05/2024 18:26

Rio - Fãs reclamaram de desorganização e falta de banheiros na fila de pré-venda dos shows do Bruno Mars na bilheteria do Estádio Olímpico Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (21). O artista tem 14 shows agendados no país, incluindo apresentações no Rio de Janeiro nos dias 16, 19 e 20 de outubro.



Thais Keppi, de 40 anos, estava com a filha Letícia Keppi, de 17, na fila desde às 8h40h da manhã. "Deixaram falhas em relação às informações de compras e algumas pessoas não conseguiram comprar para terceiros. Não queriam permitir que eu comprasse para meu filho, só consegui quando reclamei com os policiais e organizadores. Além disso, os únicos banheiros químicos estavam cobrando R$ 2. Tirando isso, a organização das pessoas na fila foi tranquila. A venda inclusive iniciou antes do previsto, por volta de 12h30h, e conseguimos comprar o ingresso às 15h", relatou Thais.



Na foto: Aline Ribeiro (blusa Rosa), Caroline Marques (atrás), Thais Keppi ( Blusa preta e óculos,mãe da Leticia) Mi Ferreira(blusa branca) e Leticia Keppi ( blusa rosa, filha da Thais) Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Já Carla Maria de Souza, que estava na fila desde às 21h30h do dia anterior com a filha Clara de Souza da Silva, de 15 anos, contou que a falta de banheiros foi apenas um dos problemas que teve de enfrentar.

"Tinham sete banheiros químicos fechados, que as pessoas da organização alegavam não serem deles. De madrugada, as mulheres tinham que sair em bando, com cangas, para urinar em um canto escuro, correndo vários tipos de risco. Foi uma algazarra na madrugada inteira, sem segurança necessária para as pessoas que estavam ali. Na organização, tirando três pessoas que foram atenciosas, o resto era despreparado e dava informações desencontradas", disse.



"Quando fui pagar com um dos meus cartões Santander, passei por um problema que também aconteceu com várias outras pessoas: o sistema pedia uma senha de 6 números, quando na verdade a senha tem somente 4 números. Quando pedi para buscar com minha filha um outro cartão, os atendentes que organizavam a fila vieram em minha direção, de forma bem truculenta, dizendo que eu não poderia mais pagar com outro cartão, me empurrando. Eu insisti, disse que ninguém me tiraria dali, que eu estava há horas na fila e que estava sendo tratada de forma humilhante e desrespeitosa. Enfim fiz o pagamento e na hora de finalizar ainda não consegui comprar no setor que queria", reclamou a mãe de Clara.



Sobre as outras pessoas que também enfrentaram problemas no pagamento, Carla Maria conta que organizou uma fila e exigiu a presença de um representante da Ticketmaster no local. "Eu tomei as dores de três meninas que estavam ali fragilizadas com a forma como foram tratadas. Fomos em direção a um policial, contei o que aconteceu com elas, organizei fila com todos os que estavam com problemas e pedi que um representante da Ticketmaster estivesse ali para dar solução. A empresa se omitiu, nenhum representante veio falar com a gente. Até que, depois de muita confusão, um supervisor chamado Adailton resolveu separar um guichê para resolver o problema das meninas que, a custa de muita discussão e reclamação, conseguiram finalmente seus ingressos", disse.



Na foto: Carla Maria de Souza (mãe), Carla Souza (amiga) e Clara de Souza (filha) Pedro Teixeira/ Agência O Dia

A pré-venda no Rio começou nesta terça (21), a partir das 11h online, por meio do site TicketMaster, e por volta das 12h30h na bilheteria oficial no Engenhão. Na capital fluminense, a apresentação marcada para 04 de outubro foi adiada para 19 de outubro devido às eleições.



As datas dos shows no Rio são 16 de outubro (data extra), 19 de outubro (esgotada), e 20 de outubro (data extra). Os valores do ingresso variam de R$ 550 (cadeira superior) a R$ 1.250 (pista premium). A TicketMaster foi contactada para se explicar sobre os ocorridos, mas ainda não respondeu.