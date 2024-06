Igreja de São Pedro dos Clérigos foi demolida em 1944 para construção da Avenida Presidente Vargas - Arquivo Nacional

Igreja de São Pedro dos Clérigos foi demolida em 1944 para construção da Avenida Presidente VargasArquivo Nacional

Publicado 04/06/2024 16:52 | Atualizado 04/06/2024 17:28

Rio - Três obras de arte extraídas da Igreja de São Pedro dos Clérigos, que foi demolida em 1944 e um dia esteve na atual Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, foram tombadas e desapropriadas, na noite desta segunda-feira (3), pela Prefeitura do Rio. As decisões foram publicadas em versão extra do Diário Oficial no mesmo dia em que as peças iriam a leilão em São Paulo.

Entre os bens estão uma escultura de madeira entalhada que representa o Divino Pai Eterno, que é atribuída ao histórico escultor e urbanista Mestre Valentim. O artista esculpiu diversas decorações da igreja, definida por muitos como a maior joia barroca da cidade do Rio. A peça estava sendo avaliada no leilão em R$ 900 mil.

Além da escultura, também foram tombados e declarados de utilidade pública para fins de desapropriação um altar do século 18 feito em madeira entalhada, construído em arco e decorado com gregas, curvas e contra-curvas, com anjo adorador ao centro, com sacrário, cuja porta representa o Santíssimo, ladeado por outros elementos simbólicos em profusa talha barroca e com talha frontal do "Agnus Dei"; e um par de anjos, do século 18, em madeira entalhada, com vestígios de policromia e movimentos característicos ao barroco brasileiro, rostos pulcros, cabelos ondeados, olhos fechados e mãos postas.

Segundo a prefeitura, os decretos tem como objetivo a necessidade de se preservar os bens móveis de valor histórico e artístico e a representatividade das obras de Mestre Valentim para o Município do Rio de Janeiro.

Caso as peças fossem arrematadas no leilão, a prefeitura tinha prioridade para cobrir a oferta. Se as relíquias não tivessem ofertas, o município fará sua própria avaliação e realização da desapropriação, inclusive com a realização de uma perícia para confirmar se a escultura pertence ao Mestre Valentim.



"Estimular e preservar a Cultura sempre foram objetivos claros das minhas gestões. Tanto que temos reformado todos os nossos equipamentos culturais. A nossa intenção agora é garantir que esses bens de valor histórico para a cidade retornem para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Não nos parece ser esse o caso, mas também estamos cada vez mais atentos no combate ao chamado mercado ilegal das obras de arte. E tão logo tenha essas obras em mãos, o município vai doá-las para o Museu de Arte do Rio", afirmou o prefeito Eduardo Paes (PSD).

Igreja de São Pedro dos Clérigos

Construída a partir de 1733 e alvo de reformas e restaurações ao longo do tempo, a igreja foi tombada pelo serviço de patrimônio histórico. Contudo, devido ao planejamento de construção da Avenida Presidente Vargas, o templo teve que ser destombado para ser demolido, em 1944.

As obras que decoravam a igreja foram retiradas antes da demolição e acabaram sendo enviados para museus e outros templos. Algumas peças chegaram nas mãos de colecionadores e começaram a serem leiloadas.