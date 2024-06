Seis suspeitos foram encaminhados juntos à 21ª DP (Bonsucesso) durante ação na Maré - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 11/06/2024 17:52 | Atualizado 11/06/2024 18:57

Rio - A operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, continua após mais de 11 horas. A ação, que iniciou por volta das 6h desta terça-feira (11), tem, até o momento, 15 suspeitos presos e quatro homens não identificados mortos, sendo dois deles considerados suspeitos pela Polícia Militar. Um policial do Bope, identificado como Jorge Galdino Cruz, de 32 anos, também foi morto na operação e um segundo policial ficou ferido.

fotogaleria

Um morador da Maré, identificado como Revalci Rosa Agues, de 75 anos, foi baleado durante a troca de tiros e está internado em estado estável no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Na operação, foram apreendidos 11 fuzis, três pistolas, uma espingarda calibre .12, quatro carros roubados e drogas. Segundo a PM, um esconderijo usado por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) também foi localizado no interior da comunidade. As apreensões e os presos estão sendo levados à 21ª DP (Bonsucesso).

Por volta das 17h desta terça-feira (11), moradores mostraram policiais militares fazendo fazendo uma varredura pelas ruas da comunidade Vila do João até a localidade conhecida como Baixa do Sapateiro. "Muitos policiais do Bope e Choque estão espalhados em diversas ruas e revistando muitas casas. O caveirão segue andando pelas ruas das comunidades", informou um morador em um grupo.

DIA, criminosos estariam tentando impedir novamente a passagem de veículos na via expressa. As Linhas Amarela e Vermelha, e a Avenida Brasil já Há relatos também de novos episódios de represálias pela operação da PM na Linha Amarela. Conforme apurado pelo, criminosos estariam tentando impedir novamente a passagem de veículos na via expressa. As Linhas Amarela e Vermelha, e a Avenida Brasil já haviam sido alvos de ataques criminosos nesta manhã . Na Avenida Brasil, um ônibus foi incendiado e uma carreta foi colocada atravessada na via, na altura da Vila do João. De acordo com o Rio Ônibus, o coletivo incendiado era da linha 361, que fazia o trajeto Recreio dos Bandeirantes X Castelo.

A operação no Complexo da Maré mira uma quadrilha especializada em roubo de veículos e tem o objetivo de prender criminosos que estariam escondidos na comunidade. Investigações apontam que a região é o principal destino de veículos roubados na Avenida Brasil.

Segundo a PM, o policial Jorge Galdinom morto na operação, ingressou na Polícia Militar em 2011. Ele deixa esposa e três filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento dele.

Lamentamos profundamente a morte do Sargento J. Cruz, lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), ocorrida durante uma ação do Comando de Operações Especiais (COE) na manhã desta terça-feira (11/06) em comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte da capital. pic.twitter.com/o9mJiU4WvX — @pmerj (@PMERJ) June 11, 2024

Escolas, universidade e clínicas fechadas

Devido a operação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde Vila do João e as Clínicas da Família (CF) Adib Jatene e CF Augusto Boal acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta terça-feira (11). Já a CF Jeremias Moraes da Silva manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, 37 escolas do Complexo da Maré tiveram o funcionamento impactado. Já a Secretaria Estadual de Educação afirmou que 2 escolas precisaram ser fechadas, impactando cerca de 900 estudantes do turno da manhã.

A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) determinou que qualquer atividade avaliativa seja suspensa e aquelas que foram realizadas tenham a segunda chamada assegurada. "As faltas de estudantes na data de hoje deverão ser abonadas. Estão suspensas as atividades acadêmicas do período noturno. As determinações são válidas tanto para o Rio de Janeiro quanto para Duque de Caxia".