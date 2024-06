Traficante estava inscrito em campeonato de futebol de areia quando foi preso - Reprodução

Traficante estava inscrito em campeonato de futebol de areia quando foi presoReprodução

Publicado 30/06/2024 08:14 | Atualizado 30/06/2024 08:21

Rio - Criminoso apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras foi preso enquanto participava de campeonato de futebol de areia, neste sábado (29), na Praia de Copacabana. Vagner Vinícius Ribeiro de Queiroz, conhecido como Gaguinho, participava de torneio na altura do Posto 2 quando foi localizado por PMs.

Segundo a Polícia Militar, informações recebidas pelo setor de inteligência do 19º BPM (Copacabana) davam conta de que Vagner participava do torneio Copa Futebol de Areia, que acontece anualmente. A partir da denúncia, os agentes foram ao local a paisana e confirmaram a presença do traficante, que recebeu voz de prisão no local.

O criminoso estava inscrito na competição deste ano, assim como já teria participado de outras três edições do campeonato de futebol de areia em 2017, 2018 e 2020.

Vagner tem 15 anotações criminais, sendo parte delas registrada ainda quando menor de idade. A prisão dele foi registrada na 12ª DP (Copacabana).