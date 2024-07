Servidora ficou ferida no acidente e foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/07/2024 11:58

Rio - Uma servidora do Governo do Estado ficou ferida após um elevador cair no prédio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), na manhã desta segunda-feira (1º), no Centro do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel da Central foram acionados às 8h50 para a ocorrência na Avenida Presidente Vargas, número 670.