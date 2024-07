Agentes atuam em comunidades da Zona Oeste alvos de disputa entre criminosos rivais - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 16/07/2024 08:27



Rio - Forças de Segurança realizam, nesta terça-feira (16), o segundo dia da Operação Ordo, em regiões da Zona Oeste conflagradas pela disputa de territórios entre traficantes e milicianos. Policiais civis e militares voltaram a atuar nas comunidades do Cesar Maia, Cidade de Deus, Fontela, Gardênia Azul, Morro do Banco, Muzema, Rio das Pedras, Sítio do Pai João, Terreirão e Tijuquinha.

As comunidades alvos da operação ficam nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Itanhangá, Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena. A ação Estruturada conta ainda com agentes do Segurança Presente, da Divisão de Recaptura e Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), da Prefeitura do Rio e Guarda Municipal, além das concessionárias de energia, água, gás e operadoras de serviços de telecomunicações.

Na manhã desta terça-feira, viaturas da Polícia Civil já foram vistas circulando por ruas da Zona Oeste e o Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar também sobrevoa a região. Drones com câmeras de longo alcance auxiliam os trabalhos, por meio da leitura de placas e identificação por reconhecimento facial. As imagens da ação são geradas em tempo real para o Centro de Comando e Controle (CICC) Móvel, instalado ao lado da base do Barra Presente, na Avenida Ayrton Senna.



A ação iniciou, na noite de segunda-feira, sobrevoo de dois helicópteros equipados com faróis de busca e imageador térmico. O equipamento, que possui sensor de calor, captura imagens em alta resolução e é capaz de localizar pessoas armadas a quatro quilômetros de distância. A ferramenta colabora para encontrar suspeitos escondidos ou em fuga, que seriam difíceis de detectar com câmeras tradicionais ou a olho nu, especialmente em ambientes urbanos complexos.



Guerra entre criminosos



Há cerca de dois anos, moradores da Zona Oeste Oeste vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.